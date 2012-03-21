Попали в аварию и боитесь садиться за руль? Renault поможет!

Компания запустила в России социальный проект для водителей, которые нуждаются в реабилитации после ДТП.

Многие водители после аварии получают не только физические, но и психологические травмы, мешающие им вернуться за руль: они испытывают страх вождения.

Российское отделение Renault запускает социальный проект «Тест-драйв адаптация Renault». Французы надеются не только помочь водителям, пострадавшим психологически после аварий, но и привлечь внимание к проблеме психологической реабилитации участников дорожного движения.

Совместно со школой «Динамика» Renault Россия разработала программу адаптации для водителей, которая включает в себя психологическую поддержку и отработку практических навыков вождения.

В курсе будет использоваться кросс-седан Renault Logan Stepway, который был представлен в прошлом году. Его отличают высокий дорожный просвет (195 мм) и защита из неокрашенного пластика.

Каждый из участников проекта получит три бесплатных занятия с инструкторами школы. Все они имеют специализированное психологическое образование. В рамках курса будет проведена психологическая консультация, практические занятия на специально оборудованной площадке, а также выезд в город на седане с дополнительными педалями. Подход к каждому участнику — индивидуальный, потому наполнение программы может быть изменено по усмотрению инструкторов школы.

Занятия будут проходить в официальном дилерском центре Renault — на базе RTDService (м. Калужская).

Водители, которые нуждаются в помощи после ДТП, могут бесплатно принять участие в проекте, заполнив заявку на сайте drive.renault.ru до 17 февраля 2019 года.

Фото: Renault