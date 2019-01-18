Наша страна уступила лишь Франции в глобальных продажах группы.

Kaptur

Французская компания опубликовала итоги глобальных продаж группы (марки Renault, Dacia, Lada, китайские Jinbei и Huasong). За прошлый год она продала в общей сложности 3 884 295 автомобилей, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

При этом продажи Renault упали на 7%, до 2 532 567 автомобилей, у Dacia они выросли на 7%, до 700 798 авто, а наибольший рост показала Lada — 398 282 автомобиля, +18,7%.

Практически на всех рынках в лидерах у Renault были кроссоверы: хорошие результаты практически везде показал Duster.

В 2018 году Россия сохранила для группы вторую по значимости позицию (497 266 автомобилей): впереди лишь Франция (689 788 автомобилей), на третьем месте — Германия (235 609 автомобилей).

В Renault считают, что в этом году мировой рынок останется на уровне прошлого года, продажи в России вырастут на 3%, а бразильский рынок покажет 10-процентный рост.

В этом году на российский рынок выйдет Renault Dokker Stepway: приподнятая версия «каблучка» французской марки.

В декабре прошлого года на рынок вышли Renault Logan Stepway и Sandero Stepway, оснащенные вариатором.

Фото: Renault