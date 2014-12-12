В Renault рассказали, когда в продаже появится фургон Dokker Stepway

Как и все автомобили псевдовнедорожной серии Stepway, Доккер выглядит брутальнее, как это свойственно SUV-моделям. У него хромированные накладки на передний и задний бамперы, передние противотуманные фары с хромированной окантовкой, расширители колесных арок, увеличенный клиренс и многое другое.
Есть отдельные новые штрихи и в интерьере: новая эксклюзивная обивка сидений Stepway и хромированная декоративная отделка элементов центральной консоли и воздуховодов.
Dokker Stepway наверняка оценят любители путешествий, пригодится фургон и для людей, которые нуждаются в практичной многоцелевой машине.
Цены на фургон в кроссовом исполнении объявят ближе к дате старта продаж, которая предварительно назначена на первую половину 2019 года.
- Продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway стартовали 5 декабря.
- Через некоторое время версии Logan Stepway и Sandero Stepway получили еще и вариатор.
Фото: Renault
Читать комментарии (1)