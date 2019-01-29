Самая маленькая модель Renault получила эксклюзивную версию

Французская компания представила ограниченную серию субкомпактного Twingo.

Renault Twingo
Renault Twingo

Renault > Twingo

Ограниченная серия должна напомнить о том, что Renault принимает участие в гонках Формулы-1 и вообще делает не только массовые автомобили, но и спортивные. Машина создана совместно с маркой «le coq sportif», под которой выпускаются товары для спортсменов, как профессионалов, так и любителей.

Внешне спецверсию легко узнать по полосам национального триколора, которые начинаются на левой стороне кузова и заканчиваются на правой шильдиком с фирменным знаком le coq sportif — петушком-задирой. На радиаторной решетке появилась полоса синего цвета, а на заднем бампере — красного. На центральном тоннеле перед рычагом коробки передач размещена алюминиевая табличка с надписью «Twingo by le coq sportif».

Спецверсия создана на базе максимальной комплектации, которая включает в себя климат-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему Easy Link с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Как и другие версии Twingo, субкомпакт спецсерии «le coq sportif» доступен с 75- и 95-сильными бензиновыми двигателями. В России Renault Twingo официально не продается.

Самая маленькая модель Renault получила эксклюзивную версию

Фото: Renault

Самая маленькая модель Renault получила эксклюзивную версию
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