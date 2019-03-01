Lexus UX поступил в продажу

Сегодня в России стартовали продажи первого в истории Lexus компактного кроссовера UX, стоимость которого составляет от 2 316 000 рублей.

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Первого марта 2019 года во всех дилерских центрах Lexus начался прием заказов на новую модель бренда — компактный городской кроссовер Lexus UX.

Автомобиль предлагается в двух версиях — UX 200 и UX 250h, стоимость которых составляет от 2 316 000 до 3 736 000 рублей. Обе версии имеют модификацию F Sport и могут окрашиваться в один из 13 цветов.

Lexus UX 200 оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. и 202 Нм, который работает в паре с новым вариатором Direct Shift CVT.

Lexus UX 250h получил новую гибридную силовую установку 4-го поколения, состоящую из 2-литрового бензинового двигателя и электромотора, совокупная мощность которых достигает 178 л.с. Гибрид также оснащается вариатором и, кроме того, системой полного привода Lexus E-Four.

Новый кроссовер построен на платформе Global Architecture — Compact (GA-C), конструкция которой отличается высокой прочностью и низким центром тяжести. В России новый Lexus UX 200 доступен в четырех комплектациях, получивших модное оформление названий в виде хэштегов: #live, #enjoy, #discover и #FSport. Гибридный же LexusUX 250h доступен в трех комплектациях: #enjoy, #feel и #FSport.

Все кроссоверы оснащены 8 подушками безопасности, иммобилайзером, сигнализацией и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой, системой распределения тормозных усилий и усилителем экстренного торможения. Кроме того, автомобиль имеет систему помощи при подъеме в гору и функцию автоматической активации стояночного тормоза.

Среди опций — трехлинзовые светодиодные фары и светодиодные противотуманки, освещающие обочины в поворотах, передние сиденья с электрорегулировками, премиальная аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками, мультимедиа и навигация с 10,3-дюймовым экраном, проекционный дисплей, адаптивная регулируемая подвеска, новейший комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System + 2 и многое другое.

Подробнее о стоимости Lexus UX и его комплектациях можно узнать здесь.

В чем кроются преимущества гибридной версии кроссовера? Ответ вас удивит.

Фото: Lexus