Lexus назвал российские цены на кроссовер UX

Российские дилеры уже начали прием заказов на субкомпактный кроссовер.

На нашем рынке компактный кроссовер, построенный на платформе GA-C и разделивший часть узлов и агрегатов с Toyota C-HR, будет предлагаться в двух версиях: UX200 и UX250h. Первый оснащается 2-литровым атмосферником мощностью 150 л.с., а версия с приставкой «h» — гибридной силовой установкой с электромотором на задней оси и системой полного привода E-Four. Мощность данной версии составляет 178 л.с.

Lexus UX200 будет доступен в четырех комплектациях (#live, #enjoy, #discover и #FSport), UX250h — в трех (#enjoy, #feel и #FSport).

Базовая #live обойдется в 2 316 000 рублей. Машина получила 17-дюймовые легкосплавные колеса, полностью светодиодную оптику, регулировку рулевой колонки по двум направлениям, механические регулировки передних сидений с обогревом, мультируль, который так же, как и селектор вариатора, обшит кожей. В салоне можно найти 2-зонный климат-контроль, электростеклоподъемники всех дверей. Базовая версия оснащена внешними зеркалами с электроприводом складывания, датчиком света, системой контроля давления в шинах, круиз-контролем. В зоне покоя щеток стеклоочистителей установлен электрообогрев. В комплектацию входит, в том числе, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, двумя разъемами USB и Bleutooth.

Безопасность обеспечивают 8 подушек безопасности, система стабилизации, ABS, система помощи при старте на склоне и функция автоматической активации электромеханического стояночного тормоза.

Lexus UX200 и UX250h в версии #enjoy дополнительно оснащаются датчиками дождя, камерой заднего вида с динамической разметкой, а также передними и задними парктрониками. Начиная с данной версии рулевое колесо имеет электрообогрев. Колеса здесь 18-дюймовые, на крыше есть рейлинги, а противотуманки становятся светодиодными. Бензиновый вариант обойдется в 2 422 000 рублей, а гибридный — в 2 848 000 рублей.

Lexus UX200 в комплектации #discover (2 849 000 рублей) получил трехлинзовые светодиодные фары, шины Runflat, противотуманки с функцией подсветки поворотов, подсветку дверных ручек, полноразмерную запаску. Рулевая колонка и передние сиденья имеют электрорегулировки. Кроме того, #discover получил систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой и электропривод багажной двери. Также в салоне установлена аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками.

Топовая версия кроссовера UX250h #feel обойдется в 3 736 000 рублей. Помимо опций комплектации #discover здесь есть функция памяти водительского сиденья, рулевой колонки и зеркал с тремя настройками. Зеркала получили функцию автоматического складывания. Обычный 2-зонный климат-контроль заменен на продвинутый «климат-консьерж Lexus», который синхронизирует работу климат-контроля и подогрева/вентиляции передних сидений. Машина оснащается 4 камерами, обеспечивающими панорамный обзор.

В салоне появились мультимедийная система с 10,3-дюймовым экраном и навигацией, беспроводная зарядка для гаджетов, цветной проекционный дисплей на лобовое стекло. В версии #feel Lexus UX250h оснащен адаптивной подвеской.

В топовой комплектации кроссовер оснащен комплексом системы безопасности Lexus Safety System + 2. В нее входят система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система помощи при смене полосы движения, система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения и система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля. Также такой автомобиль оснащается системой мониторинга слепых зон (BSM).

Версия #FSport традиционно отличается спортивным обликом. Здесь установлены иные легкосплавные диски, агрессивный передний бампер, иная радиаторная решетка, а чтобы ни у кого не было сомнений, на передних крыльях имеются шильдики «F Sport».

В салоне — спортивные передние сиденья с усиленной боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педали, иные руль и селектор вариатора.

Инженеры изменили настройки адаптивной подвески для улучшения управляемости. Также тут установлены новые пружины и стабилизаторы и задний демпфер вибрации кузова. В версии #FSport кроссовер оснащается системой контроля звука, которая выдает звуковой эффект переключения передачи, как в автоматической КП.

Lexus UX200 #FSport оценен в 2 669 000 рублей, а UX250h #FSport — в 3 099 000 рублей.

В ноябре Lexus увеличил цены на четыре модели, представленные в России.

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Фото: Lexus