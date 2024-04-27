Разметка для контроля дистанции появится на трассе М-4 «Дон»

На автодороге М-4 «Дон» нанесут разметку для контроля дистанции

На автотрассе М-4 «Дон» в этом году нанесут разметку для соблюдения безопасной дистанции. Уточняется, что горизонтальная разметка для соблюдения безопасной дистанции появится в Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Разметка, благодаря которой водители смогут определить безопасное расстояние до впередиидущего транспорта, выглядит как «уголки» с острием по направлению движения.

На участках трассы, где установлено ограничение скорости в 130 км/ч, расстояние между элементами разметки равно 65 м. Там, где скорость ограничена 110 км/ч, шаг равен 55 м.

Сообщается, что в Подмосковье экспериментальную разметку для соблюдения дистанции нанесут на 6-километровом участке трассы М-4.

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Источник: Автодор