Беседующий аватар, 4-й уровень автономности: в Китае показали автомобиль новой эры

В Пекине состоялась презентация кроссовера Volkswagen новой эры

Немецкий автопроизводитель Volkswagen на выставке в Пекине представил концепт кроссовера ID. Code. В компании ранее заявили, что будет презентован автомобиль новой эры. Автомобиль демонстрирует новый дизайн будущих электрических моделей немецкого бренда.

Volkswagen ID. Code

На прежние классические модели Volkswagen новинка совсем не похожа. Заявлено, что фары Volkswagen ID. Code могут имитировать человеческий взгляд. Полосу из 967 светодиодов между ними назвали «Световое облако». Под ним находится панель, которую практически не видно, если она не активирована, но на нее можно вывести сводку прогноза погоды, изображение чего-либо и так далее.

Также у новинки имеются «умные окна» с возможностью отображения цифрового аватара, который может начать беседу при приближении. У новинки четвертый уровень автономности, поэтому предполагается, что автомобили и их пассажиры, в число которых входит и водитель, могли бы общаться между собой.

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