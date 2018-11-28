Lexus поднял цены в России

Стоимость пяти моделей Lexus из девяти увеличилась на сумму от 26 000 до 77 000 рублей.

Подорожание коснулось пяти моделей Lexus. Это один седан ES и четыре кроссовера — NX, RX, GX и LX. Предыдущий рост стоимости автомобилей этой марки был отмечен в сентябре 2018 года. Тогда некоторые модели прибавили к цене от 9000 до 137 000 рублей.

Седан Lexus ES стал дороже на 26 000 — 47 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Столько же в цене прибавил кроссовер Lexus RX, а также внедорожник Lexus GX в версии GX 460. Самую же большую прибавку получили Lexus LX и NX. Их стоимость увеличилась на 53 000 — 77 000 рублей.

Теперь Lexus ES предлагается в России по цене от 2 606 000 до 4 036 000 рублей, а популярный кроссовер Lexus RX — от 2 937 000 до 5 184 000 рублей. За Lexus GX 460 просят от 4 240 000 до 4 869 000 рублей. Младший среди кроссоверов Lexus NX теперь стоит от 2 413 000 до 3 904 000 рублей, а внедорожный флагман марки Lexus LX — от 6 277 000 до 7 390 000 рублей.

Стоимость подорожавших в России автомобилей Lexus

Модель

Версия

Стоимость, руб.

Lexus ES

200

2 606 000 — 2 987 000

250

2 685 000 — 3 768 000

350

3 590 000 — 4 036 000

Lexus GX

460

4 240 000 — 4 869 000

Lexus LX

450d

6 277 000 — 7 046 000

570

6 717 000 — 7 390 000

Lexus NX

200

2 413 000 — 3 031 000

300

2 831 000 — 3 552 000

300h

3 099 000 — 3 904 000

Lexus RX

300

2 937 000 — 4 026 000

350

3 968 000 — 4 453 000

350L

3 845 000 — 4 578 000

450h

4 745 000 — 5 184 000

Следует отметить, что продажи Lexus в России в этом году увеличились на 4% и за 10 месяцев составили 19 730 автомобилей.

Фото: Lexus

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые