Григорий Лепс купил внедорожник за 7 млн рублей

Выбор популярного певца пал на Lexus LX 570 темно-синего цвета, оснащенный 367-сильным бензиновым двигателем, в одной из топовых комплектаций.

Григорий Лепс со своим новым внедорожником

Автомобиль выбирался Григорием Лепсом в одном из московских автосалонов. Он решил пополнить свой автопарк премиальным внедорожником японского производства — моделью Lexus LX 570, которая оснащается мощным V-образным бензиновым двигателем — 367 и 530 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и легко разгоняет тяжелый полноприводный автомобиль до 100 км/ч всего за 7,7 секунды. Максимальная же скорость достигает 220 км/ч. Модель LX оснащается и турбодизельным двигателем, но Лепс выбрал бензиновый вариант.

Приобретенный внедорожник уже доставлен в подмосковную резиденцию певца, о чем свидетельствует фотография, опубликованная Григорием Лепсом на своей страничке в Инстаграме, но потом удаленная.

На фотографии хорошо видны все внешние особенности автомобиля звезды

Судя по всему, Григорий Лепс остановил свой выбор на Lexus LX 570 в комплектации Luxury 21+** стоимостью 7 005 000 pублей. Его внедорожник также имеет особый обвес KHANN Tuning с накладками на колесные арки в цвет кузова и передним бампером с особым диффузором и дополнительными фонарями под противотуманными фарами.

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Некоторые звезды тоже любят лично управлять автомобилями, но при этом совершенно не умеют себя вести. Например, Кира Майер, подравшаяся с инспектором ГИБДД.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС, KHANN Tuning