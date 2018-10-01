Компактный кроссовер Lexus UX — это платформа Тойоты и два миллиона рублей (минимум). Но такие машины на нашем рынке пока наперечет: задние колеса приводятся электромотором!

К каждому новому Лексусу невольно приглядываешься: настоящий премиум или репликант обычной Тойоты? UX выстроен на платформе GA-C, которая уже знакома по Тойоте C‑HR, — сравнения неизбежны.

Lexus UX

Взмах катаны

Сложный по архитектуре интерьер порадовал как эргономикой, так и качеством разнофактурных материалов. Разве что красивые стрелочные часы выглядят инородно. Крышка центрального бокса, подобно капоту ЗИМа, откидывается как влево, так и вправо. Блок климат-контроля с почти горизонтальными клавишами стильный и удобный.

Отдать тачпаду почти всё управление мультимедийной системой — неудачная затея. Оперировать им в движении очень неудобно. За весь тест-драйв я так и не привык к управлению.

BMW X2, Range Rover Evoque, Volvo XC40 — в сегменте младших премиальных кроссоверов ни одной серой мышки! UX эмоционален по-своему — словно родился под взмахом катаны. Так и представляю, как главный дизайнер рубит пластилиновый макет самурайским мечом: на, получай!

«Рубленая» структура перетекает в интерьер. Многоуровневая передняя панель подобна футуристическому офисному центру: украшена откосом кнопок, подсвечена контурной фоновой иллюминацией, дисплеем климат-контроля и большим «телевизором» мультимедийной системы. И всё было бы в жилу, но кто-то в отсутствие главного дизайнера пристроил по старой памяти стрелочные часы — в таком интерьере они немногим уместнее седла на корове.

Вся эта активность и дерзость (кроме часиков) явно рассчитана на свободную богатенькую молодежь. Семейные — проходите мимо. Мéста сзади — пшик. Багажник «кончился» после двух небольших чемоданов.

У штатных сидений UX и профиль неплох, и диапазон регулировок. Придирка единственная, традиционная для «японцев», - подушку бы подлиннее.

Задний ряд не тянет на звание семейного: мéста немного даже для людей среднего роста — как для ног, так и по высоте.



Самое слабое звено — багажник. Всего два чемодана для самолетной ручной клади, и от объема ничего не осталось.

Тяните!

Линейку открывает версия UX 200 с бензиновой двухлитровой атмосферной «четверкой» отдачей в 170 «лошадей». Для российского рынка мощность зарежут до 150 л.с., дабы уложиться под приятную налоговую планку. Такой UX не оставляет трансмиссионного выбора: только вариатор и только передний привод. В заявленные девять секунд до сотни верится с трудом — какие режимы ни перебирай. Растет лишь расход топлива. Силенок не хватает! Вариатор поддерживает ровный, «троллейбусный» разгон под монотонный гул движка. Где изюминка, где взмах катаны?

В городе небольшой Lexus UX хорош: мягкие и точные реакции на руль сдобрены отличной маневренностью. Комфорт и умиротворение нарушают только трамвайные пути и стыки на мостах, c которыми «ю‑икс» справляться не умеет — это один из звоночков тойотовской сущности.

Полноприводная версия UX — только гибридная. Полный привод E‑Four — это встроенный в задний дифференциал электромотор. Никель-металлгидридная батарея расположена перед задней осью. Отдача электромоторов — 35 л.с. От розетки UX не заряжается, только на ходу.

Выбрался на городскую автостраду, и салонную тишину бесцеремонно нарушили дорожные шумы — отнюдь не премиальные. Знакомо — по Тойоте. Может, гибридный UX поедет веселее?

Сколько уж было разговоров о гибридных трансмиссиях — и вот, пожалуйста, новая эра пришла. Хочешь привод на все колёса — придется брать версию UX 250h. Главное в этой машине вовсе не гибридная силовая установка (Toyota на этом собаку съела), а гибридная трансмиссия.

Никаких муфт и карданов! На задней оси висит свой электромотор. Из «железок» — только дифференциал и полуоси. Как только момента на передних колесах оказывается недостаточно или они начинают проскальзывать, подключается задняя электротяга.

Рядный четырехцилиндровый двигатель M20A-FKS ставят и на UX 200, и на UX 250h. Мощность двухлитрового атмосферника — 170 л.с. (в России — 150 сил). Из интересных особенностей — довольно высокая степень сжатия (13,0), а также лазерное напыление на седлах впускных клапанов. Работающий в паре с мотором вариатор Direct Shift-CVT интересен тем, что у него есть так называемая пусковая передача: для начала движения используется классическая зубчатая передача, а потом, при наборе скорости, вступают в работу конусы с ремнем.

В гибридной версии двигатель объединен с двумя электрическими мотор-генераторами (MG1 и MG2), установленными параллельно. Общая отдача силовой установки — 178 л.с. Но принудительно ехать на одной электротяге, как у плагин-гибридов, нельзя. ­Электроника сама решает, когда использовать батарею. И делает это кратковременно и только до 115 км/ч.



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Впечатления? Общая отдача силовой установки всего на восемь «лошадей» больше, но тянет такой UX увереннее — благодаря заднему электромотору. Момент подключения задних колес уловить невозможно — всё плавно, по-взрослому. И расход топлива меньше: переднеприводная бензиновая машина жрет больше десяти литров на сотню, а гибридная с полным приводом укладывается в восемь литров.

Задняя подвеска от модификации не зависит — в любом случае это многорычажка. Но иная развесовка (с более загруженной задней осью) делает повадки гибридного UX 250h на извилистой дороге более приятными, рафинированными. До определенного момента он уверенно стоит на дуге, неплохо чувствует себя при перекладках. Но стóит подойти к пределу, как Lexus скользит наружу поворота, обрубая тягу электроникой. Поиграли — и хватит! Машина словно говорит тебе: я всё умею, но теперь поедем спокойнее.

Силовая структура кузова выполнена из высокопрочной стали. Двери, передние крылья и капот — алюминиевые. А крышка багажника и вовсе представляет собой комбинацию композитов и алюминия. Благодаря всему этому центр тяжести расположен низко — в 594 мм от дороги.

Горячих водителей еще сильнее остудят тормоза. Характерная ступенька в усилии на педали, которая присуща большинству гибридов, есть и тут. Как ни стараешься, а точно дозировать замедление не выходит.

Вне асфальта возможности UX 250h скромны даже не по причине специфики полного привода: большой передний свес и клиренс 160 мм — это диагноз. Штурм невысоких бордюров и нечищеных дворов — это предел возможностей.

Слёзы в дожде

Lexus UX не оставляет выбора: либо передний привод, либо полный с электроприводом задних колес.

Задние фонари с небольшими «килями» подчинены аэродинамике. Правда, есть вероятность, что зимой они будут хорошей площадкой для снега.

Через час после того, как я вышел из-за руля, все эмоции от езды растворились, как слёзы в дожде. UX оказался репликантом. Это Toyota C‑HR в более яркой и дорогой упаковке. Я очень старался, но радикальных различий в ездовых повадках так и не нашел.

UX появится в России в конце текущего года. Цены не оглашены, но известно, что машина в базовом исполнении Eco обойдется в два миллиона. UX вряд ли сможет тягаться в популярности со старшими братьями NX и RX, с чем согласны и представители марки Lexus: товар будет штучным.

Стильные экстерьер и интерьер За яркой оберткой скрывается заурядный автомобиль

Lexus UX 200 FWD Lexus UX 250h AWD Длина / ширина / высота / база 4495 / 1840 / 1540 / 2640 мм Объем багажника (VDA) 227 л / н.д. Снаряженная / полная масса 1540 / 1980 кг 1680 / 2110 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6600 об/мин; 202 Н·м при 4300 об/мин гибридная установка: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; два электрических мотор-генератора; 131 кВт / 178 л.с. при 6700 об/мин; 205 Н·м при 4400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с 8,5 с Максимальная скорость 190 км/ч 177 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 47 л Трансмиссия передний привод; CVT полный привод; CVT





Фото: Александр Виноградов и Lexus