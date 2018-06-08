Обновленный Lexus NX: испытание Чертовым мостом

Модернизированный NX с головой нырнул в электронную гонку и стал богаче и безопаснее, но цены удержал на прежнем уровне. Тест-драйв Лексуса проходил в Альпах, там, где армия Суворова теснила французов. И подарил особое чувство защищенности.

Lexus NX

Затяжной извилистый серпантин становится все круче и наконец приводит меня к знаменитому Чертову мосту - в 1799 году русские войска взяли его штурмом, что считалось невозможным, и заставили отступить французскую армию. Тогда многие швейцарские деревни были спасены, о чем жители этих мест помнят до сих пор.

Lexus NX, на котором я проехал по местам боевой славы армии Суворова, тоже мастак творить невозможные вещи. Появившись в России в 2014 году, он потеснил серьезных конкурентов — Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Land Rover Discovery Sport.

Четыре года назад японцы взяли сегмент хитростью: некоторые опции, например систему распознавания дорожных знаков или проекционный дисплей, оставили для европейских версий и убрали с наших, что положительно сказалось на цене. Но конкуренты постоянно искушают покупателей техническими изысками, поэтому второй раз такой трюк не прокатил бы. И модернизированный NX с головой нырнул в электронную гонку.

Без резких движений

Обновленный NX с ходу распознают лишь владельцы «дорестайла»: чуть иные бамперы и новая решетка радиатора с бóльшим количеством горизонтальных планок. На хром российских машин наносят защитное покрытие — оно оберегает от пагубного воздействия дорожных реагентов. Светодиоды в указателях поворота зажигаются последовательно, создавая эффект струящихся линий.

На центральной консоли теперь меньше кнопок, а оставшиеся стали изящнее. Управление климатической системой отныне возложено на четыре небольшие клавиши. Прежний 7-дюймовый экран заменили новым, диагональю 10,3 дюйма. Интерфейс и графика мультимедиасистемы — как на флагманском седане LS.

На дисплей выводятся пиктограммы комплекса систем безопасности Lexus Safety System+. На иллюстрации — контроль движения в полосе.

После рестайлинга у NX для рынка России появился цветной проекционный дисплей.

Блок управления Remote Touch на 9 мм шире и на 6 мм длиннее прежнего. Японцы уверяют, что теперь им проще пользоваться, но мне так не показалось.



Силовые агрегаты прежние. Двухлитровый атмосферник (версия NX 200) развивает 150 л.с. Экономам и новаторам предлагают гибрид NX 300h с 2,5‑литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов суммарной мощностью 197 «лошадей».

У самой мощной, 238‑сильной модификации с 2-литровым турбомотором поменяли шильдик: теперь она называется не NX 200t, а NX 300.

Привод полный у всех, за исключением базовой версии NX 200, которая подорожала на тысячу рублей (2 257 000 рублей).

Появилась система адаптивного управления дальним светом. В каждой фаре по одинна­дцать светодиодов с индивидуальным управлением, и пучок света постоянно меняется так, чтобы не ослеплять водителей встречных и попутных машин.

Цветовую гамму оформления салона дополнили бежевым и светло-коричневым оттенками. А «внутренний мир» версии F Sport выполнен в черном цвете или в сочетании черного и красного.

Сиденья обтянуты искусственной кожей Tahara. В машинах в старших комплектациях пассажирам положен обогрев сидений.

У NX восемь подушек безопасности, в том числе «двойной» пассажирский эйрбэг: он надежнее «принимает» голову при фронтальном ударе, снижая вероятность травм.



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Наконец-то, NX обзавелся функцией бесконтактного открывания двери багажника. Если в кармане лежит ключ, достаточно провести ногой под задним бампером.

Салон — как кабинет управленца крупной компании, без пяти минут топ-менеджера. Почему без пяти? Потому что в немецком «премиуме» больше уюта. Впрочем, кожа и отстрочка швов вполне соответствуют классу. Фирменные часы соединены с GPS-датчиком, так что при смене часового пояса не придется переставлять стрелки вручную. Основной дисплей стал крупнее: восемь дюймов на машинах в младших комплектациях, а в старших — 10,3 дюйма.

Прибавил в размерах и тачпад мультимедиасистемы. Процессор мощный, но есть ощущение некоего разрыва связи между движениями пальца по тачпаду и курсора на экране. Даешь тачскрин! Долгожданная проекция на лобовое стекло — цветная, крупная и четкая. С ней меньше путаешься на многоуровневых развязках.

Из разговора с бренд-менеджером я узнал, что обновления штатной навигации у дилера бесплатны лишь в течение трех лет. Затем придется отдавать от 40 000 до 70 000 рублей.

Фонари вытянулись в длину, бампер стал более угловатым, изменилась форма двери багажника.

Проверенные решения

NX частенько критиковали за жесткую подвеску. Инженеры это учли: изменили жесткость пружин и перекалибровали амортизаторы. Стало ли лучше? Возможно. Ведь все испортили швейцарские дороги. На них в бильярд можно играть! Ни в горах, ни на автобанах выбоин нет. Тут и телега продемонстрирует отличную плавность хода. С выводами подожду до российских дорог.

Двухлитровый 150‑сильный NX с вариатором по-прежнему тосклив, как поздняя осень. Европейцы наверняка предпочтут гибрид: бесшумно трогается на электротяге, неслышно подключает бензиновый мотор и ест 5 литров на сотню.

Но подлинный интерес вызывает лишь 238‑сильный NX в комплектации F Sport. Его отлично настроенный автомат дает возможность пришпорить двигатель, а тот с охотой откликается.

Lexus NX в исполнении F Sport можно отличить по дизайну решетки радиатора, колесным дискам и черным корпусам зеркал.

Такой NX точнее пишет траекторию, азартнее проходит повороты, меньше кренится и радует информативным рулем. Всё это — благодаря адаптивной подвеске AVS (Adaptive Variable Suspension), как на модели RX.

Подвеску перетряхнули. У амортизаторов количество степеней жесткости увеличилось с 30 до 650! К режимам движения Eco, Normal и Sport добавились Custom и Sport+ (вновь как у RX). В «кастоме» вручную выбираешь настройки двигателя, подвески и кондиционера. В «спорте» настройки мотора, коробки, руля и подвески подогнаны под динамичное вождение.

В быстрой «эске» цепляю колесом разметку, и на панели приборов вспыхивает предупреждение, руль тревожно вибрирует, а затем машина деликатно корректирует траекторию, чтобы остаться в своей полосе. Так работает система безопасности Lexus Safety System+, которая входит в стандартное оснащение. В аварийной ситуации NX снизит скорость до 40 км/ч либо, если необходимо, полностью остановится. Полезной при нашем обилии следящих и фиксирующих камер будет и система распознавания дорожных знаков.

Адаптивный круиз-контроль с помощью радара миллиметрового диапазона и видеокамеры цепляется за впередиидущую машину: NX сам разгоняется и тормозит. А вот чтобы он тронулся после остановки на светофоре, нужно нажать на газ. Хм, продвинутые немецкие «поводыри» прекрасно обходятся без этого.

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Обновленный NX стал богаче и безопаснее, но цены удержались на прежнем уровне — значит, есть шанс остаться в топе.

Прекрасные материалы отделки салона и четко работающий комплекс активной безопасности Версия с вариатором слишком шумная, удобство тачпада вызывает сомнения

Lexus NX 200 Lexus NX 300 Lexus NX 300h Длина / ширина / высота / база 4640 / 1845 / 1645 / 2660 мм Объем багажника (VDA) 475 л Снаряженная / полная масса 1755 / 2225 кг 1810 / 2350 кг 1860 / 2395 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6100 об/мин; 189 Н·м при 3800 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 175 кВт / 238 л.с. при 4800–5600 об/мин; 350 Н·м при 1650–4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2494 см³; 114 кВт / 155 л.с. при 5700 об/мин; 210 Н·м при 4200–4400 об/мин; суммарная мощность электродвигателей 211 л.с.; общая мощность гибридной системы 145 кВт / 197 л.с. Время разгона 0–100 км/ч 12, 3 с 7,1 с 9,2 с Максимальная скорость 180 км/ч 200 км/ч 180 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/56 л Расход топлива: смешанный цикл 7,5 л / 100 км 8,8 л / 100 км 5,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; вариатор полный привод; А6 полный привод; вариатор



Взгляд из окна Озеро Цуг находится в Центральной Швейцарии на высоте 413 метров над уровнем моря. Это десятое по величине озеро страны знаменито своими роскошными видами на закат солнца. Большие глубины (почти 200 метров) и разнообразие рыб — 32 вида! — привлекают дайверов со всей Европы.

Каменный мост, на котором русские войска вступили в бой с французами, был перекинут через ущелье Шёлленен в 1595 году. Сделать это долго не удавалось — бурный поток сносил постройки. Тогда строители вступили в сговор с чертом. Он обещал помочь, но поставил условие: у первого, кто пройдет по мосту, заберет душу. Строители перехитрили черта — возведя мост, они пустили по нему козленка. Древний мост уничтожила непогода, и в 1830 году рядом с ним построили еще один (на фото), который тоже назвали Чертовым. Сейчас рядом проходит современная автомобильная эстакада. И как вы думаете, какое у нее название? Верно, Чертов мост.

Музей транспорта в Люцерне богат на самолеты, в нем есть корабли и железнодорожный подвижной состав. Павильон, посвященный автомобильному транспорту, удивляет шикарной экспозицией швейцарских машин Monteverdi.



Фото: Максим Гомянин и Lexus