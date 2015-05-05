Lexus NX 200t: турбоподдержка

На испытаниях ЗР — первый в истории Lexus с турбомотором. Пытаемся услышать турбину кроссовера Lexus NX 200t.

Lexus NX
Lexus NX

Lexus > NX

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Lexus NX 200t. Производство: Япония. В продаже с февраля 2015 года. От 1 997 000 рублей

Удивительно: выводя на российский рынок компактный кроссовер Lexus NX, японцы первым делом предложили покупателям гибридную модификацию (ЗР, 2015, № 1). Смелый шаг. Но вряд ли эффективный, ведь у нас по-прежнему в почете автомобили классической конструкции, с обычной «бензинкой» под капотом. Потому гибрид и не вызвал бурного интереса.

Иное дело — бензиновые NX! Их появление вызвало скачок продаж. Сейчас NX — самая популярная модель в лексусовской линейке: на нее приходится около половины сбыта.

По данным маркетологов, целевая аудитория кроссовера NX делится на две примерно равные группы. Первая — мужчины и женщины (количественное соотношение между ними равное), уже владевшие автомобилями премиум-класса. Вторая — новые покупатели, ездившие до этого на машинах массовых брендов. На последних, видимо, рассчитана «входная» модификация с атмосферным двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. Ее предлагают с передним либо полным приводом. Сейчас в моем распоряжении версия с трансмиссией 4×4.


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02Первый в истории марки серийный турбомотор снабжен комбинированным впрыском: распределенным и непосредственным. В головку блока встроен выпускной коллектор с водяным охлаждением и турбокомпрессор с двойной улиткой. Давление наддува — 1,2 бар.
Первый в истории марки серийный турбомотор снабжен комбинированным впрыском: распределенным и непосредственным. В головку блока встроен выпускной коллектор с водяным охлаждением и турбокомпрессор с двойной улиткой. Давление наддува — 1,2 бар.
Первый в истории марки серийный турбомотор снабжен комбинированным впрыском: распределенным и непосредственным. В головку блока встроен выпускной коллектор с водяным охлаждением и турбокомпрессор с двойной улиткой. Давление наддува — 1,2 бара.

Органичный автомобиль! Новая стилистика с хищными фарами подходит NX лучше, чем показанному ранее седану IS. Классный дизайн!

Салон хорош — ориентированный на водителя, с занятной двухэтажной центральной консолью. Понравились и скроенные будто по мне кресла. В «Лексусе» буквально осязаешь высочайшее, без червоточинки, качество. Зазоры в нитку, безупречная прострочка, идеальная подгонка всего и вся. Made in Japan, что еще сказать.

И комплектация шикарная. Тут есть такие уникальные для сегмента вещицы, как камеры кругового обзора и беспроводное зарядное устройство для телефонов. Аудиосистема с технологией Clari-Fi разжимает записанные в формате MP3 музыкальные файлы, и они звучат гораздо чище и объемнее. К нетипичному по меркам сегмента оборудованию отнесу и электропривод спинок заднего дивана. Сибариты останутся довольны.

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03Дизайн, эргономика, качество сборки — по всем этим параметрам интерьер Lexus достоин высокой оценки
Дизайн, эргономика, качество сборки — по всем этим параметрам интерьер Lexus достоин высокой оценки
Дизайн, эргономика, качество сборки — по всем этим параметрам интерьер Lexus достоин высокой оценки

Базовый 150‑сильный NX с вариатором заточен под неторопливую езду. Динамика по премиум-меркам скромная: 12,3 секунды до сотни. Не чемпионский показатель.

В поворотах Lexus тоже не зажигает. Реакции на руль растянуты, да и степень обратной связи недотягивает до уровня немецких соперников. Так что поклонникам активного драйва смело рекомендую двухлитровую 238‑сильную модификацию NX 200t. Это первый в истории Lexus с турбомотором!

Двигатель разработан с нуля и не имеет ничего общего с атмосферником того же объема. Самое интересное в нем — новаторская технология изменения фаз газораспределения Dual VVT-iW. Она оптимизирует крутящий момент во всем диапазоне оборотов и пускает мотор в цикле Отто, а затем в процессе работы переходит на более экономичный цикл Аткинсона.

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04Блок управления Remote Touch обрел сенсорную панель и стал удобнее в пользовании
Блок управления Remote Touch обрел сенсорную панель и стал удобнее в пользовании
Блок управления Remote Touch обрел сенсорную панель и стал удобнее в пользовании

В теории всё замечательно, но в жизни турбоверсия оказалась прожорливее — на каждые 100 км она съедала не менее 10 л бензина. Это ничуть не меньше, чем потребляли прямые конкуренты в наших сравнительных тестах.

Зато — 7,2 секунды до сотни! И управлять тягой на NX 200t удобнее. Во‑первых, турбомотор хорош широкой полкой максимального момента, простирающейся с 1650 до 4000 об/мин. Во‑вторых, вместо вариатора здесь шестиступенчатый «автомат», меняющий передачи заметно оперативнее, нежели вариатор с его восемью квазипередачами.

Турбоверсия производит впечатление более поджарой еще и благодаря низкопрофильным покрышкам, которые чуть позже подламываются в виражах и цепче держатся за асфальт. Но это, как вы понимаете, оборачивается ухудшением плавности хода: NX 200t на колесах размерностью 235/55 R18 заметно громыхает костями подвески на ухабах, причем сильнее трясет сзади. Поборникам комфорта эта модификация понравится меньше, чем атмосферная. Тем не менее фанаты «Лексуса» должны знать, что турбомотор прочно войдет в их жизнь: свежедебютировавший RX вскоре получит этот двигатель в базовой версии, а затем он перекочует и на другие «Лексусы».

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05Под подлокотником — площадка для беспроводной зарядки смартфонов
Под подлокотником — площадка для беспроводной зарядки смартфонов
Под подлокотником — площадка для беспроводной зарядки смартфонов

Даунсайзинг уверенно шагает по планете.
ПЛЮС: Наконец-то, у Lexus появился компактный и сравнительно доступный кроссовер

МИНУС: Плавность хода оставляет желать лучшего

Фотогалерея

Lexus NX 200t: турбоподдержка
Lexus NX 200t: турбоподдержка
Фото: Юрий Тимкин, Lexus
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