Перед судом предстанет депутат одной из сельских Дум Далматовского района Курганской области, ставший виновником смертельного ДТП. Он даже не притормозил перед пешеходным переходом, по которому пересекали дорогу пенсионерка и две девочки.
Как починить присоску для гаджета? Как продлить ресурс рулевой рейки? В чем причина хруста коробки передач на Грантах, Калинах и Приорах? Своими секретами, позволяющими справиться с этими и другими проблемами, поделились читатели «За рулем». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
Lexus NX 200t: турбоподдержка
На испытаниях ЗР — первый в истории Lexus с турбомотором. Пытаемся услышать турбину кроссовера Lexus NX 200t.
Lexus NX 200t. Производство: Япония. В продаже с февраля 2015 года. От 1 997 000 рублей
Удивительно: выводя на российский рынок компактный кроссовер Lexus NX, японцы первым делом предложили покупателям гибридную модификацию (ЗР, 2015, № 1). Смелый шаг. Но вряд ли эффективный, ведь у нас по-прежнему в почете автомобили классической конструкции, с обычной «бензинкой» под капотом. Потому гибрид и не вызвал бурного интереса.
Иное дело — бензиновые NX! Их появление вызвало скачок продаж. Сейчас NX — самая популярная модель в лексусовской линейке: на нее приходится около половины сбыта.
По данным маркетологов, целевая аудитория кроссовера NX делится на две примерно равные группы. Первая — мужчины и женщины (количественное соотношение между ними равное), уже владевшие автомобилями премиум-класса. Вторая — новые покупатели, ездившие до этого на машинах массовых брендов. На последних, видимо, рассчитана «входная» модификация с атмосферным двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. Ее предлагают с передним либо полным приводом. Сейчас в моем распоряжении версия с трансмиссией 4×4.
02
Первый в истории марки серийный турбомотор снабжен комбинированным впрыском: распределенным и непосредственным. В головку блока встроен выпускной коллектор с водяным охлаждением и турбокомпрессор с двойной улиткой. Давление наддува — 1,2 бар.
Первый в истории марки серийный турбомотор снабжен комбинированным впрыском: распределенным и непосредственным. В головку блока встроен выпускной коллектор с водяным охлаждением и турбокомпрессор с двойной улиткой. Давление наддува — 1,2 бар.
Первый в истории марки серийный турбомотор снабжен комбинированным впрыском: распределенным и непосредственным. В головку блока встроен выпускной коллектор с водяным охлаждением и турбокомпрессор с двойной улиткой. Давление наддува — 1,2 бара.
Органичный автомобиль! Новая стилистика с хищными фарами подходит NX лучше, чем показанному ранее седану IS. Классный дизайн! Салон хорош — ориентированный на водителя, с занятной двухэтажной центральной консолью. Понравились и скроенные будто по мне кресла. В «Лексусе» буквально осязаешь высочайшее, без червоточинки, качество. Зазоры в нитку, безупречная прострочка, идеальная подгонка всего и вся. Made in Japan, что еще сказать. И комплектация шикарная. Тут есть такие уникальные для сегмента вещицы, как камеры кругового обзора и беспроводное зарядное устройство для телефонов. Аудиосистема с технологией Clari-Fi разжимает записанные в формате MP3 музыкальные файлы, и они звучат гораздо чище и объемнее. К нетипичному по меркам сегмента оборудованию отнесу и электропривод спинок заднего дивана. Сибариты останутся довольны.
03
Дизайн, эргономика, качество сборки — по всем этим параметрам интерьер Lexus достоин высокой оценки
Дизайн, эргономика, качество сборки — по всем этим параметрам интерьер Lexus достоин высокой оценки
Дизайн, эргономика, качество сборки — по всем этим параметрам интерьер Lexus достоин высокой оценки
Базовый 150‑сильный NX с вариатором заточен под неторопливую езду. Динамика по премиум-меркам скромная: 12,3 секунды до сотни. Не чемпионский показатель. В поворотах Lexus тоже не зажигает. Реакции на руль растянуты, да и степень обратной связи недотягивает до уровня немецких соперников. Так что поклонникам активного драйва смело рекомендую двухлитровую 238‑сильную модификацию NX 200t. Это первый в истории Lexus с турбомотором! Двигатель разработан с нуля и не имеет ничего общего с атмосферником того же объема. Самое интересное в нем — новаторская технология изменения фаз газораспределения Dual VVT-iW. Она оптимизирует крутящий момент во всем диапазоне оборотов и пускает мотор в цикле Отто, а затем в процессе работы переходит на более экономичный цикл Аткинсона.
04
Блок управления Remote Touch обрел сенсорную панель и стал удобнее в пользовании
Блок управления Remote Touch обрел сенсорную панель и стал удобнее в пользовании
Блок управления Remote Touch обрел сенсорную панель и стал удобнее в пользовании
В теории всё замечательно, но в жизни турбоверсия оказалась прожорливее — на каждые 100 км она съедала не менее 10 л бензина. Это ничуть не меньше, чем потребляли прямые конкуренты в наших сравнительных тестах. Зато — 7,2 секунды до сотни! И управлять тягой на NX 200t удобнее. Во‑первых, турбомотор хорош широкой полкой максимального момента, простирающейся с 1650 до 4000 об/мин. Во‑вторых, вместо вариатора здесь шестиступенчатый «автомат», меняющий передачи заметно оперативнее, нежели вариатор с его восемью квазипередачами. Турбоверсия производит впечатление более поджарой еще и благодаря низкопрофильным покрышкам, которые чуть позже подламываются в виражах и цепче держатся за асфальт. Но это, как вы понимаете, оборачивается ухудшением плавности хода: NX 200t на колесах размерностью 235/55 R18 заметно громыхает костями подвески на ухабах, причем сильнее трясет сзади. Поборникам комфорта эта модификация понравится меньше, чем атмосферная. Тем не менее фанаты «Лексуса» должны знать, что турбомотор прочно войдет в их жизнь: свежедебютировавший RX вскоре получит этот двигатель в базовой версии, а затем он перекочует и на другие «Лексусы».
05
Под подлокотником — площадка для беспроводной зарядки смартфонов
Под подлокотником — площадка для беспроводной зарядки смартфонов
Под подлокотником — площадка для беспроводной зарядки смартфонов
Даунсайзинг уверенно шагает по планете.
ПЛЮС: Наконец-то, у Lexus появился компактный и сравнительно доступный кроссовер МИНУС: Плавность хода оставляет желать лучшего
Читать комментарии (14)