Lexus NX 200t: турбоподдержка

На испытаниях ЗР — первый в истории Lexus с турбомотором. Пытаемся услышать турбину кроссовера Lexus NX 200t.

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Lexus NX 200t. Производство: Япония. В продаже с февраля 2015 года. От 1 997 000 рублей

Удивительно: выводя на российский рынок компактный кроссовер Lexus NX, японцы первым делом предложили покупателям гибридную модификацию (ЗР, 2015, № 1). Смелый шаг. Но вряд ли эффективный, ведь у нас по-прежнему в почете автомобили классической конструкции, с обычной «бензинкой» под капотом. Потому гибрид и не вызвал бурного интереса.

Иное дело — бензиновые NX! Их появление вызвало скачок продаж. Сейчас NX — самая популярная модель в лексусовской линейке: на нее приходится около половины сбыта.

По данным маркетологов, целевая аудитория кроссовера NX делится на две примерно равные группы. Первая — мужчины и женщины (количественное соотношение между ними равное), уже владевшие автомобилями премиум-класса. Вторая — новые покупатели, ездившие до этого на машинах массовых брендов. На последних, видимо, рассчитана «входная» модификация с атмосферным двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. Ее предлагают с передним либо полным приводом. Сейчас в моем распоряжении версия с трансмиссией 4×4.