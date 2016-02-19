Большой тест премиум-кроссоверов: BMW X1 против конкурентов (ВИДЕО)

Может ли кроссовер BMW X1 стать главной машиной в семье? Ответ на это вопрос дают Audi Q3, Range Rover Evoque и Александр Виноградов.

Соперники:

Audi Q3 — 2,0 л, бензин, 220 л.с., 6‑ступенчатый робот, Sport с опциями, 2 864 619 руб.

BMW X1 — 2,0 л, бензин, 231 л.с., 8‑ступенчатый автомат, индивидуальная комплектация, 3 798 832 руб.

Range Rover Evoque — 2,0 л, бензин, 240 л.с., 9‑ступенчатый автомат, HSE Dynamic с опциями, 4 899 901 руб.

Премиальные компактные кроссоверы роднит то, что они редко становятся единственной машиной в семье. Это либо десерт, либо основное блюдо. В первом случае — на сладкое — обычно подают стильную внешность, комфорт или заводную управляемость. Но одним этим сыт не будешь: на горячее неплохо бы заполучить просторный салон и приличный багажник — надо же перевозить коляску и велосипед! Какая роль больше подходит новому BMW X1

Мы раздобыли полноприводный Х1 25i, от души нафаршированный опциями и оцененный в 3 798 832 рублей. В оппоненты выбрали 220‑сильный Audi Q3 за три миллиона и 240‑сильный Range Rover Evoque в топовом исполнении, который потянул почти на пять миллионов!

Сильная штучка

Если бы меня попросили назвать пятерку самых стильных автомобилей нынешнего века, Evoque оказался бы в их числе. Огромные колеса, прищур фар, амбразуры стекол. А интерьер монументален. Evoque еще с порога водительской двери производит впечатление надежного партнера. Немудрено, что он быстро набрал популярность среди состоятельных дам. Сильный пол встречается за рулем реже — этим подавай практичность! А красота требует жертв.

22-Evoque_zr-01_16 Range Rover Evoque

Range Rover Evoque

Самый маленький Range Rover выпускается с 2011 года. Помимо пятидверного универсала есть трехдверная версия и кабриолет.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый Si4, 2,0 л (240 л.с.) — от 2 677 000 *

дизельный TD4, 2,2 л (150 л.с.) — от 2 448 000 *

дизельный SD4, 2,2 л (190 л.с.) — от 2 888 000 *

*Без учета стоимости дополнительных опций.

Из Эвока смотришь как из танка — только вперед, остальное — по приборам. Боковой обзорности мешают… зеркала! Массивные «лопухи» съедают изрядную долю обзора через узкие боковые окна. А уж разглядеть что-либо в щель заднего стекла трудно даже в хорошую погоду.

Опционные кресла принимают в свои мягкие и некрепкие объятия. Боковой поддержки в поворотах не хватает, а руль слишком приближен к водителю. Для меня это не минус, но среди нашей экспертной группы нашлись те, кого это раздражает. С другими опциями тоже не всё гладко. Например, обогрев сидений включается кнопкой, а вот вентиляция и массаж — только через меню. Где логика?

В дальний путь на Эвоке я отправляюсь с удовольствием. Стабильность на прямой создает впечатление большого автомобиля. И разгон уверенный, хотя от 240 сил подсознательно ждешь большего. Когда дорога начинает петлять, становится ясно: в поворотах Evoque хорошист и никак не отличник. Руль пустоват, а стоит пройти вираж побыстрее, как просыпается склонность к сносу передней оси.

23-Evoque_zr-01_16 Range Rover Evoque. Интерьер Эвока основателен, качество материалов на высоте. А вот логика управления некоторыми функциями оставляет желать лучшего.К шайбе, исполняющей должность селектора автомата, нужно привыкнуть. Range Rover предлагает на выбор пять режимов работы полноприводной трансмиссии.Этот Evoque снабжен сенсорным дисплеем с функцией раздельных изображений — для водителя и для переднего пассажира. Управлять на ходу через его меню функциями массажа и вентиляции передних сидений неудобно.

Мелкие неровности ходовая отрабатывает хорошо, и на разбитом асфальте Range Rover уверен в себе. Но каждая кочка, каждая ямка озвучивается подвеской. Не премиально!

Готов ли Range Rover стать основной машиной в семье? Во втором ряду вполне просторно. И проем широк — усадить чадо в детское кресло несложно. А вещи положить некуда: багажник — правильной формы, но примет лишь пару дорожных сумок (280 л, по нашим замерам). Не тянет Evoque на заядлого «семьянина». Это тот самый десерт, которым сыт не будешь.

06 У Эвока форма багажника неплоха. За доплату предлагаются направляющие рельсы. Но что на них класть, если намеренный объем всего 280 л при заявленных 575 л? В подполье, кроме докатки, ничего не поместилось.

Не такси

Остановивший меня инспектор проверил документы и ошарашил вопросом: «Так это не такси?». Чтобы принять такую машину за такси, надо что-нибудь принять с утра. Впрочем, цвет как раз тот — и в разбавленном таксомоторами московском потоке действительно можно затеряться.

Интерьер — в лучших традициях Audi: строг и выверен. За рулем без проблем усядется и хрупкая барышня, и двухметровый детина, благо диапазоны регулировок широки, а спортивное кресло держит в объятиях, как близкий человек после долгой разлуки.

38-Q3_zr-01_16 Audi Q3. На любой поверхности, будь то асфальт, песок или гравий, Audi радует азартной управляемостью без ущерба плавности хода.

Audi Q3

Младший кроссовер в семье Audi, построенный на той же платформе, что и Volkswagen Tiguan, дебютировал в 2011 году. В конце 2014 года пережил плановое обновление.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый 1.4 TFSI (150 л.с.) — от 1 690 000 *

бензиновый 2.0 TFSI (180 л.с.) — от 1 930 000 *

бензиновый 2.0 TFSI (220 л.с.) — от 2 290 000 *

бензиновый RSQ3 2.5 TFSI (340 л.с.) — от 3 250 000 *

*Без учета стоимости дополнительных опций

На роль «автомобиля жены» Q3 подходит отлично. Я и сам рулил бы с удовольствием: он не только хорошо смотрится, но и едет красиво. Самый слабый в нашем тесте, Q3 продемонстрировал лучшую динамику! Надежная управляемость в сочетании с резвым 220‑сильным турбомотором окрыляет на серпантинах. Лишь при откровенном переборе со скоростью Audi начинает плужить передком. Но снос легко превратить в занос, довернув руль. Азартно!

На прямых Q3 стабилен, как Evoque: даже в приличной колее не требует корректировки курса. «Драйверская» подвеска! И комфортная: мелочовка отрабатывается уверенно, как и выбоины посерьезнее. И, что важно, благородно, без звука.

Машина радует хорошей обзорностью. Даже без переднего парктроника и камер легко чувствуешь ее габариты. А вот двери, прикрывающие пороги, не слишком удобны: припарковавшись у не самого «выдающегося» бордюра, можно приложить о него распахнутую «калитку».

44-Q3_zr-01_16 Audi Q3. У коробки с двумя сцеплениями S tronic достойные быстродействие и адаптивность. Но в «пробочных» режимах по-прежнему заметны подергивания.

Резюме? На роль «домохозяйки» Q3 тоже не тянет. Даже соплатформенный Volkswagen Tiguan не блещет простором, а в Audi ведь еще теснее. Сзади откровенно жмет в плечах (если сидеть втроем), да и мéста для ног впритык. А усевшийся посередке пассажир ростом 170 см уперся макушкой в потолок. Ради стиля пожертвовали и объемом багажника (его дверь сильно наклонена): мы намерили 296 л.

07 Багажник Q3 — почти как у Эвока: правильной формы, с транспортировочными аксессуарами. Но объем тоже маловат. В подполье кроме докатки — емкости для мелочовки.

Новая вера

Как-то давно в одной книге, посвященной истории BMW, я прочитал замечательную фразу: «Самый страшный сон для любого поклонника марки — переднеприводный BMW с поперечно расположенным мотором V6». Ну, многоцилиндровые моторы пали жертвой даунсайзинга, а вот с передним приводом автор попал в точку: X1 стал первым BMW с передними ведущими колесами и подключаемыми задними.

55-X1_zr-01_16 BMW X1

BMW X1

Дебютировал в 2015 году. Новый BMW X1, в отличие от предшественника, базируется на переднеприводной платформе второй серии.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый 20i, 2,0 л (192 л.с.) — от 1 990 000 *

бензиновый 25i, 2,0 л (231 л.с.) — от 2 450 000 *

дизельный 18d, 2,0 л (150 л.с.) — от 2 050 000 *

дизельный 20d, 2,0 л (190 л.с.) — от 2 300 000 *

дизельный 25d, 2,0 л (231 л.с.) — от 2 550 000 *

*Без учета стоимости дополнительных опций.

Водителям в BMW всегда было хорошо, и новый X1 не исключение. Почти безупречное сиденье обделено электроприводами, но не страдает от нехватки диапазона регулировок. Эргономика проработана до мелочей. Отдельное спасибо за центральную консоль, снова развернутую к водителю. Хороша и обзорность: боковые зеркала, поначалу показавшиеся мелкими, достаточны и не искажают действительность.

«Иноверец» знает толк в поворотах. Отличная обратная связь, абсолютно нейтральная поворачиваемость, порой сменяющаяся избыточной. Не знай я, что платформа изначально переднеприводная, и не догадался бы! Под стать шасси и мотор: «турбочетверка» в 231 силу дарит сочное, напористое ускорение и лишь немногим уступает агрегату Audi.

Браво, инженеры-акустики, занимавшиеся настройкой «выпуска»! Звук турбомотора на высоких оборотах напоминает о легендарных рядных «шестерках» BMW. При активной езде хочется вырвать с мясом шумоизоляцию моторного отсека, чтобы усилить наслаждение богатым, с хрипотцой, звуком и «выстрелами» при перегазовках.

Ложку дегтя вносят тормоза. К эффективности вопросов нет — X1 встает как вкопанный. Но усилие дозируется неидеально, а привод требует привыкания.

57-X1_zr-01_16 BMW X1. Салон BMW узнаешь сразу. Трехспицевый руль великолепен, а центральная консоль снова повернулась к водителю. К двухзонному климат-контролю нет никаких вопросов.

Того же требует и жесткая подвеска. Дорожную «шагрень» BMW не любит и подробно передает изъяны российского асфальта. На крупных ямах он чувствует себя куда увереннее, чего не скажешь о продольной колее — «икс-первый» в худших традициях концерна чувствителен к таким неровностям.

Если ты семьянин, непременно загляни на задний ряд. Сколько там места! И в ногах, и над головой. К тому же только здесь у заднего дивана регулируется как продольное смещение, так и наклон спинки. Сзади легко усядутся трое, ширины хватает. И багажник хорош. Можно смело отправляться в путешествие всей семьей.

Неудивительно, что именно X1 победил в нашем тесте. Пусть у него мотор стоит поперек, а ведущие колеса изначально передние. Мистер Икс с удовольствием раскрыл все свои тайны: это не только отличный актер второго плана, справляющийся с ролью автомобиля жены, — он способен отхватить «Оскар» и за главную роль в номинации «Универсальная семейная машина». Свой голос за него мы уже отдали.

08 Объем прямоугольного багажника BMW — рекордный в тестовой тройке. Есть кнопки откидывания спинки заднего ряда. В подполье, где размещена докатка, предусмотрено хранилище для водительской мелочовки. 1 2

Не так страшен черт, как его малюют. BMW X1 на переднеприводной платформе — машина, приятная во всех отношениях. Александр Виноградов

В ПЕСКЕ И НА БРЮХЕ

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Конечно, они не созданы для тяжелого бездорожья, но со скользким покрытием и грунтовкой справляться обязаны! Точность работы полного привода мы решили оценить в песке. Задние колеса Audi подключаются мгновенно. Не страшна Q3 и «диагональ» — когда буксует одно переднее и одно заднее колесо. Но если в ловушке окажутся три колеса, автомобиль не сдвинется.

BMW выступил блестяще: даже если три колеса теряют сцепление, X1 справляется с проблемой играючи — лишь бы одно колесо (причем не важно какое) имело под собой надежную опору.

Range Rover выступил чуть слабее. Он также способен двигаться, когда свободным осталось лишь одно колесо. Но для этого необходимо перейти во внедорожный режим. И все равно — молодец.

Evoque — лидер по части геометрической проходимости. Солидный клиренс (210 мм) дополнен отсутствием выступающих элементов. Плохо лишь то, что двигатель защищен пластиковым щитом (1). Под плоским днищем Audi Q3 (2) мы намерили 170 мм. Защита днища тоже хлипкая — фетровая. К тому же на редукторе заднего моста расположен ничем не прикрытый блок управления муфтой подключения задних колес (3).

BMW X1 ближе к вседорожному универсалу, нежели к кроссоверу: просвет под мощной алюминиевой защитой двигателя — всего 160 мм (4). Зато днище абсолютно плоское — можно смело ползти на брюхе, не боясь что-нибудь оторвать.