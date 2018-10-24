Lexus начал продажи седана с камерами вместо зеркал

Седан ES стал первым в мире серийным автомобилем, оснащаемым видеокамерами вместо зеркал заднего вида.

Боковая камера заднего вида Lexus ES

Новый Lexus ES седьмого поколения поступил в продажу на рынки всех стран, но только в Японии серийный автомобиль оборудовали видеокамерами вместо зеркал заднего вида. Таким образом, Lexus ES стал первым в мире серийным автомобилем с этой опцией. До сегодняшнего дня видеокамерами вместо зеркал заднего вида оснащались только концептуальные модели, выставляемые на автошоу и автосалонах.

Боковая камера заднего вида Lexus ES

Вместо зеркал заднего вида в Lexus ES используются цифровые видеокамеры, изображение с которых выводится на 5-дюймовые мониторы, расположенные возле передних стоек. Из-за небольшого размера камеры обладают меньшим сопротивлением встречному потоку воздуха во время движения, что влияет на шумность и расход топлива. Кроме того, исключено ослепление водителя светом фар автомобилей, едущих сзади. При этом камеры обеспечивают прекрасную видимость даже в ночное время.

Монитор боковой камеры заднего вида Lexus ES

Данная технология не является новой, но ее внедрению в серийные автомобили препятствуют законы и технические регламенты. Во всех странах прописаны требования именно к зеркалам заднего вида и нет ни слова о боковых камерах заднего вида. В Японии же закон недавно доработали, благодаря чему жители Страны восходящего солнца теперь могут пользоваться новой опцией.

Ночное изображение с камеры заднего вида Lexus ES

Напомним, что седьмое поколение Lexus ES построено на глобальной платформе GA-K, которая также легла в основу новых Camry, Avalon и RAV4. В России модель оснащается бензиновыми двигателями объемом 2, 2,5 и 3,5 литра и мощностью 150, 200 и 250 л.с. соответственно. Стоимость автомобиля — от 2,58 млн рублей.

Камерами вместо зеркал оснащен и новый электрокроссовер Audi, но это пока он в виде концепта красуется на выставочном стенде. В серию машина поступит с обычными зеркалами.

Шесть советов о том, как бороться с ослеплением светом фар, дают эксперты «За рулем».

Фото: Lexus