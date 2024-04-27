Еще в одном регионе России запретили нанимать мигрантов в сферу такси

В Саратовской области запретили принимать мигрантов на работу в такси и общепит

Власти Саратовской области запретили с 1 мая привлекать иностранных трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере общепита. О постановлении губернатора Романа Бусаргина сообщила пресс-служба главы региона.

«Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», – говорится в сообщении.

Согласно подписанному губернатором региона Романом Бусаргиным постановлению, запрет распространяется на сферы предоставления продуктов питания и напитков – «код 56». Речь идет о ресторанах, заведениях общепита самообслуживания, предприятиях питания, работающих на вынос и с предоставлением мест.

Всем ответственным организациям и бизнесу запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.

В пресс-службе уточнили, что по итогам 2023 года в регионе значительно выросло количество иностранцев. Причем, после получения патента только часть из них официально трудоустраивается. Это наглядно свидетельствует «о высоком уровне теневой занятности, также фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны указанных лиц». Решение властей региона призвано «повысить уровень безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан».

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Источник: РИА Новости