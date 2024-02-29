Мигрантам запретили работать в Якутии таксистами, дальнобойщиками и курьерами

Официально: в Якутии запретили нанимать на работу в службу такси мигрантов

Власти Якутии на законодательном уровне запретили привлекать иностранных граждан к работе в легковом такси и при перевозках грузов автомобильным транспортом на территории Республики Саха (Якутия). Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте документа.

К ним относятся деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление услуг по перевозкам; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность.

Кроме того, в перечень вошли некоторые виды экономической деятельности, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, с обрабатывающими производствами, строительством, оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, также деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, деятельностью по операциям с недвижимым имуществом, деятельностью профессиональной, научной и технической.

Также в перечне указаны отдельные виды экономической деятельности, связанные с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг. Чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с запретом власти Якутии отвели три месяца.

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Источник: tass.ru