Зачем кроссоверу электромоторы

На форуме «За рулем» среди иных технических вопросов возник и такой: участвуют ли электромоторы в разгоне автомобиля Lexus UX, улучшая его динамику, или они подключаются ­исключительно на плохой дороге? Отвечает Александр Виноградов.

Вопрос по «Репликанту» (ЗР, № 10, 2018) — кроссоверу Lexus UX. Участвуют ли электромоторы в разгоне автомобиля, улучшая его динамику, или они подключаются ­исключительно на плохой дороге?

Материалы по теме Динамика по паспорту и на практике — почему они не совпадают

Электромоторы подключаются не только на плохой дороге, но и почти во всех режимах. Само собой, они оказывают влияние на динамику. Полноприводную трансмиссию Лексуса UX можно назвать гибридной, поскольку тягу на задних колесах обеспечивает исключительно электрическая составляющая: задний дифференциал объединен с электромотором.

Подключение задних колес происходит не только на бездорожье, но и в любых ситуациях, когда нужен полный привод, - в том числе при резких стартах. Крутящий момент на передней оси может быть получен как от двигателя внутреннего сгорания, так и еще от двух параллельно установленных электромоторов, являющихся частью силовой установки. За перераспределение тяги между всеми колесами, как и в любом современном кроссовере, отвечает электроника.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!