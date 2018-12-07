Концерн Volkswagen опоздал с кроссовером B-класса лет на пять. Но забрать причитающееся сможет без труда. Хотя... Полного привода у нового Ти-Кросса нет и не будет.

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross Длина/ширина/высота/база 4107/1750/1558/2563 мм

Объем багажника (VDA) 385–1281 л

Двигатели: бензиновые — Р3, 12 клапанов, 1,0 л (95 или 115 л.с.); Р4, 16 клапанов, 1,5 л (150 л.с.); дизельный, Р4, 16 клапанов, 1,6 л (95 л.с.)

Время разгона 0–100 км/ч 7,8–12,0 с

Максимальная скорость 180–220 км/ч

Трансмиссия передний привод; М5, М6, Р7

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Скажите честно, вы ждали эту машину? Осознавали, что в модельной гамме Фольксвагена, где-то под Тигуаном и чуть выше европейского хэтчбека Polo, зияет брешь? Вот-вот! Тем временем инженеры в Вольфсбурге ночами не спали. В прошлом году в Старый Свет вышел компактный кроссовер T‑Roc, а сегодня я знакомлюсь с моделью T‑Cross, которую немцы грозятся сделать глобальной. В назначенную минуту с машины сдернули покрывала одновременно на трех мероприятиях: в Амстердаме, Шанхае и Сан-Паулу. И есть шансы, что однажды T‑Cross привезут в Россию.

За экстерьер отвечал тот же Клаус Бишофф, который подарил нам фантастический Arteon и монументальный Touareg третьего поколения. Тем не менее T‑Cross получился малость дисгармоничным: по-игрушечному крутая задница и тяжелый взгляд уставшей собаки. Я не пытаюсь сказать, что карикатурная внешность Ситроена C3 Aircross или чопорная безликость Креты воспринимаются выигрышнее, но у этих кроссоверов хотя бы нет конфликта самоидентификации. Кстати, именно с ними и предстоит конкурировать Ти-Кроссу. А еще фольксвагеновцы часто вспоминают Kaptur.

Впечатление от интересного дизайна и безу­пречной эргономики испорчено невысоким качеством материалов — как в седане Polo и лифтбеке Rapid. С оснащением порядок: в богатых версиях есть даже двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Отсутствие подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках можно простить многим машинам, но не Фольксвагену. А еще T‑Cross лишен потолочных ручек.

T‑Cross, разделивший модульную платформу MQB-A0 с хэтчбеком Polo, - самый компактный в сегменте. При длине 4107 мм он на 150–200 мм короче большинства конкурентов. Но, благодаря приличной колесной базе (2563 мм) и грамотной компоновке салона, мéста сзади не меньше, чем в Каптюре и Крете, и точно больше, чем в моем служебном Экоспорте. А еще заднее сиденье Фолькс­вагена сдвигается вперед-назад ­в диапа­зоне 14 см. Таким образом можно варьировать объем багажника от 385 до 455 литров. Если немцы не лукавят, это рекорд!

Посадка за рулем хороша — сиденье спрофилировано по-фольксвагеновски безу­пречно, а «микролифт» позволяет опуститься достаточно низко, чтобы не чувствовать себя наездником стремянки. Руль регулируется в двух плоскостях. Оснащение на высоте. В базе — четыре электрических стеклоподъемника и мультимедийная система с 6,5‑дюймовым экраном. За доплату — восьмидюймовый тачскрин, электронная приборка, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз» и даже 300‑ваттная аудиосистема Beats. А еще — масса возможностей для персонализации. И это основной козырь Ти-Кросса!

Нет, ну правда, почему никто из конкурентов не сделал этого раньше? Маркетологам Renault и Форда хватило фантазии предлагать Kaptur и EcoSport (в Европе) в двухцветной окраске, но на этом запал закончился — и мрачные интерьеры готовы вогнать нас в тоску. Ситроеновские гуру эпатажа «подают» C3 Aircross в восьми цветах и с пятью вариациями исполнения интерьера. Но покупателям Ти-Кросса доступно 12 оттенков кузова, шесть вариантов отделки сидений, шесть видов декоративных вставок на панели и восемь типов колесных дисков! Вспоминаются Mini Cooper и так и не доехавший ­до России Opel Adam.

В Европе T‑Cross предлагают в четырех версиях: Basic, Life, Style и R‑Line. Последнюю отличают «спортивные» бамперы и 17‑дюймовые колеса. Фары топовых версий — светодиодные.

Впрочем, прерву хвалебные песнопения. Хотя бы потому, что интересный и эргономичный интерьер слегка расстраивает качеством материалов. Даже если постоянно напоминать себе, что T‑Cross — это недорогой кроссовер B‑класса, поводов для недовольства найдется предостаточно. Нет ни грамма мягкой пластмассы; бардачок с жестким нутром проще, чем в калужском Polo-седане. А еще фольксвагеновцы (видимо, посмотрев на EcoSport) лишили T‑Cross потолочных ручек и подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках. А ведь именно внимание к мелочам испокон веков делало Фольксваген — Фольксвагеном.

Презентация была статической, но в том, что T‑Cross едет отлично, у меня сомнений нет. Настройки шасси почти такие же, как у европейского Polo, - так что отныне и присно именно T‑Cross можно считать самым легковым кроссовером в классе. В его моторной линейке есть двигатели, подобающие такому шасси, - не в пример большинству конкурентов.

Полуторалитровая бензиновая «четверка» мощностью 150 сил в связке с семиступенчатым DSG разгоняет машину до сотни за 7,8 секунды. Трехцилиндровый 115‑сильный мотор (плюс DSG‑7 или шестиступенчатая механика) справится за 9,9 секунды.

Заднее сиденье можно сдвигать вперед-назад на 14 сантиметров; объем багажника «под шторкой» — от 385 до 455 литров, при сложенном заднем сиденье — 1281 литр. Можно сложить спинку переднего правого кресла — ­и возить двухметровые предметы.

Два начальных двигателя менее интересны, и, скорее всего, их никогда не будет в России. Первый — 95‑сильная бензиновая «тройка» (11,8 секунды до 100 км/ч), сочетается исключительно с пятиступенчатой механикой. Дизель той же мощности (12 секунд до 100 км/ч) дружит с роботом DSG, но российские покупатели по-прежнему не дружат с дизелем. А еще нам с вами можно даже не надеяться на появление версий с атмосферным 1.6 MPI и классическим автоматом. Даже если в будущем году T‑Cross доедет до нас, это будут машины, собранные в испанской Наварре. О локализации пока и речи нет.

И только теперь, когда мы подобрались к логическому финалу, я вынужден вас огорошить. А заодно сделать так, чтобы вы не слишком переживали за судьбу этой новинки в России. Дело в том, что полного привода нет и не будет — его не подразумевает платформа. И хотя T‑Cross с 184 миллиметрами под пластиковой защитой поддона и неплохой геометрической проходимостью можно назвать кроссовером, «полноприводную» аудиторию он теряет на берегу.

Однако при условии адекватной цены (в Европе — от 17 900 евро) он выпьет немало крови у переднеприводных конкурентов.

Система предотвращения столкновений Front Assist с функцией распознавания пешеходов и экстренного автоматического торможения входит в базовое оснащение. Ассистент движения по полосе и система помощи при старте на подъеме — тоже.

Широкие возможности персонализации и классные моторы Передний привод, недорогие материалы интерьера

Почем?

T‑Cross выпускать в России не планируют. Поскольку в Европе цены на него стартуют с 17 900 евро, можно предполоджить, что у нас за импортированную машину будут просить 1,2–1,3 миллиона рублей.

Фото: Михаил Кулешов и Volkswagen