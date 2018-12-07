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Volkswagen T-Cross
Длина/ширина/высота/база 4107/1750/1558/2563 мм
Скажите честно, вы ждали эту машину? Осознавали, что в модельной гамме Фольксвагена, где-то под Тигуаном и чуть выше европейского хэтчбека Polo, зияет брешь? Вот-вот! Тем временем инженеры в Вольфсбурге ночами не спали. В прошлом году в Старый Свет вышел компактный кроссовер T‑Roc, а сегодня я знакомлюсь с моделью T‑Cross, которую немцы грозятся сделать глобальной. В назначенную минуту с машины сдернули покрывала одновременно на трех мероприятиях: в Амстердаме, Шанхае и Сан-Паулу. И есть шансы, что однажды T‑Cross привезут в Россию.
За экстерьер отвечал тот же Клаус Бишофф, который подарил нам фантастический Arteon и монументальный Touareg третьего поколения. Тем не менее T‑Cross получился малость дисгармоничным: по-игрушечному крутая задница и тяжелый взгляд уставшей собаки. Я не пытаюсь сказать, что карикатурная внешность Ситроена C3 Aircross или чопорная безликость Креты воспринимаются выигрышнее, но у этих кроссоверов хотя бы нет конфликта самоидентификации. Кстати, именно с ними и предстоит конкурировать Ти-Кроссу. А еще фольксвагеновцы часто вспоминают Kaptur.
T‑Cross, разделивший модульную платформу MQB-A0 с хэтчбеком Polo, - самый компактный в сегменте. При длине 4107 мм он на 150–200 мм короче большинства конкурентов. Но, благодаря приличной колесной базе (2563 мм) и грамотной компоновке салона, мéста сзади не меньше, чем в Каптюре и Крете, и точно больше, чем в моем служебном Экоспорте. А еще заднее сиденье Фольксвагена сдвигается вперед-назад в диапазоне 14 см. Таким образом можно варьировать объем багажника от 385 до 455 литров. Если немцы не лукавят, это рекорд!
Посадка за рулем хороша — сиденье спрофилировано по-фольксвагеновски безупречно, а «микролифт» позволяет опуститься достаточно низко, чтобы не чувствовать себя наездником стремянки. Руль регулируется в двух плоскостях. Оснащение на высоте. В базе — четыре электрических стеклоподъемника и мультимедийная система с 6,5‑дюймовым экраном. За доплату — восьмидюймовый тачскрин, электронная приборка, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз» и даже 300‑ваттная аудиосистема Beats. А еще — масса возможностей для персонализации. И это основной козырь Ти-Кросса!
Нет, ну правда, почему никто из конкурентов не сделал этого раньше? Маркетологам Renault и Форда хватило фантазии предлагать Kaptur и EcoSport (в Европе) в двухцветной окраске, но на этом запал закончился — и мрачные интерьеры готовы вогнать нас в тоску. Ситроеновские гуру эпатажа «подают» C3 Aircross в восьми цветах и с пятью вариациями исполнения интерьера. Но покупателям Ти-Кросса доступно 12 оттенков кузова, шесть вариантов отделки сидений, шесть видов декоративных вставок на панели и восемь типов колесных дисков! Вспоминаются Mini Cooper и так и не доехавший до России Opel Adam.
Впрочем, прерву хвалебные песнопения. Хотя бы потому, что интересный и эргономичный интерьер слегка расстраивает качеством материалов. Даже если постоянно напоминать себе, что T‑Cross — это недорогой кроссовер B‑класса, поводов для недовольства найдется предостаточно. Нет ни грамма мягкой пластмассы; бардачок с жестким нутром проще, чем в калужском Polo-седане. А еще фольксвагеновцы (видимо, посмотрев на EcoSport) лишили T‑Cross потолочных ручек и подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках. А ведь именно внимание к мелочам испокон веков делало Фольксваген — Фольксвагеном.
Презентация была статической, но в том, что T‑Cross едет отлично, у меня сомнений нет. Настройки шасси почти такие же, как у европейского Polo, - так что отныне и присно именно T‑Cross можно считать самым легковым кроссовером в классе. В его моторной линейке есть двигатели, подобающие такому шасси, - не в пример большинству конкурентов.
Полуторалитровая бензиновая «четверка» мощностью 150 сил в связке с семиступенчатым DSG разгоняет машину до сотни за 7,8 секунды. Трехцилиндровый 115‑сильный мотор (плюс DSG‑7 или шестиступенчатая механика) справится за 9,9 секунды.
Два начальных двигателя менее интересны, и, скорее всего, их никогда не будет в России. Первый — 95‑сильная бензиновая «тройка» (11,8 секунды до 100 км/ч), сочетается исключительно с пятиступенчатой механикой. Дизель той же мощности (12 секунд до 100 км/ч) дружит с роботом DSG, но российские покупатели по-прежнему не дружат с дизелем. А еще нам с вами можно даже не надеяться на появление версий с атмосферным 1.6 MPI и классическим автоматом. Даже если в будущем году T‑Cross доедет до нас, это будут машины, собранные в испанской Наварре. О локализации пока и речи нет.
И только теперь, когда мы подобрались к логическому финалу, я вынужден вас огорошить. А заодно сделать так, чтобы вы не слишком переживали за судьбу этой новинки в России. Дело в том, что полного привода нет и не будет — его не подразумевает платформа. И хотя T‑Cross с 184 миллиметрами под пластиковой защитой поддона и неплохой геометрической проходимостью можно назвать кроссовером, «полноприводную» аудиторию он теряет на берегу.
Однако при условии адекватной цены (в Европе — от 17 900 евро) он выпьет немало крови у переднеприводных конкурентов.
|Широкие возможности персонализации и классные моторы
|Передний привод, недорогие материалы интерьера
Почем?
T‑Cross выпускать в России не планируют. Поскольку в Европе цены на него стартуют с 17 900 евро, можно предполоджить, что у нас за импортированную машину будут просить 1,2–1,3 миллиона рублей.
Фото: Михаил Кулешов и Volkswagen
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