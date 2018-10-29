Новый кроссовер Volkswagen: когда он появится в России?

На прошлой неделе немецкая марка представила свой самый маленький кроссовер. «За рулем» в деталях рассмотрел машину и рассказывает все подробности о ней.

Дышло Матвей Специалист Онлайн-редакция

Т-Roc стал самым маленьким кроссовером компании Volkswagen за всю ее историю и, по крайней мере на европейском рынке, будет бороться в высококонкурентном сегменте субкомпактных SUV с такими моделями, как Renault Captur, Peugeot 2008 и другими. Одновременно машину показали в Китае. Появится новый кроссовер и в России. Все подробности — в нашей фотогалерее. Новый кроссовер Volkswagen: когда он появится в России? В течение ближайших лет в России появится довольно большой кроссовер VW Tharu.

В конце лета Volkswagen Tiguan обзавелся в России «внедорожной» версией. Фото, видео: Volkswagen

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