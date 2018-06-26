5 плюсов и один большой минус седана Volkswagen Polo

Седану VW Polo скоро исполнится 10 лет, однако он продолжает оставаться бестселлером марки на нашем рынке. В чем причина его популярности?

По ходовым качествам Polo легко утрет нос куда более свежим соперникам.

Бестселлером Polo стал не просто так — это до мелочей продуманный автомобиль, который идеально отвечает чаяниям своей целевой аудитории. Сильных сторон у него ощутимо больше, чем слабых. И вот главные плюсы машины.

Приспособленность к России

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Компания Volkswagen массу внимания уделила адаптации Polo к суровым условиям эксплуатации. Здесь установлен аккумулятор повышенной емкости и более мощный стартер. Производитель уверяет, что двигатель без проблем заводится при температуре до минус 36°C. Бачок для омывающей жидкости вмещает аж 5,5 л. Кстати, когда этот Фольксваген дебютировал, его клиренс составлял 150 мм. Россияне активно жаловались, что этого недостаточно. Немцы на критику отреагировали конструктивно — увеличили дорожный просвет до 163 мм, что сделало машину куда более приспособленной к нашим реалиям.

Трехобъемный Polo — тот редкий случай, когда сделанный на базе хэтчбека седан получился красивым и органичным.

Управляемость и комфорт

У подавляющего большинства водителей с Polo моментально складывается полное взаимопонимание — очень понятный, покладистый характер у автомобиля. Выверенное усилие на руле и точные отклики добавляют уверенности в ходовых поворотах, а удачные настройки подвески наделяют машину стабильностью, устойчивостью и комфортом — большинство дорожных неровностей для экипажа остаются незамеченными. В ходе последнего рестайлинга немцы улучшили шумоизоляцию. Теперь гул от дороги и пескоструйка досаждают куда меньше прежнего. На общем благоприятном фоне выделяется разве что рык двигателя, но до дискомфорта дело не доходит.

Новые руль и мультимедиасистема придали салону толику свежести, но полностью избавить салон от старомодности не смогли.

Приборы — апогей простоты и лаконичности! Зато путаницы в показаниях не возникает.

Мультимедиасистема поддерживает современные сервисы Apple CarPlay и Android Auto.



Эргономика и оснащение

За рулем — типичная для Фольксвагенов обстановка. Простые и лаконичные формы, которые останутся актуальными еще много лет. Качество сборки достойное. Нигде ничего не люфтит и не болтается. Эргономика так и вовсе эталонная — такого удобства посадки и выверенного расположения органов управления в этом сегменте еще поискать. Уровень оснащения приятно удивляет. И если климат-контроль, магнитола, камера заднего вида, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя не кажутся чем-то из ряда вон выходящим, то наличие поддержки App Connect, а также противотуманных фар с функцией подсветки поворотов на бюджетном автомобиле выглядят настоящим шиком.

По запасу пространства на втором ряду Polo находится на одном уровне с Вестой и переигрывает Rio c Солярисом.

Багажник вмещает 460 л поклажи. Он радует правильной формой и небольшой погрузочной высотой.

Богатство выбора

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Потенциальным покупателям придется поломать голову при выборе «своего» автомобиля. Еще бы, ведь Polo предлагается в 17 различных исполнениях! Базовый атмосферник 1.6 (90 л.с.) сочетается исключительно с 5-ступенчатой механикой, в то время как его форсированную до 110 «лошадей» версию можно также получить с 6-ступенчатым автоматом. Кроме того, Polo доступен с продвинутым 1,4-литровым 125-сильным турбомотором, который доступен как с 6-ступенчатой механикой, так и с 7-ступенчатой трансмиссией DSG. В начальном исполнении Conceptline предлагается только 90-сильный Polo, а в спортивном GT — только 125-сильный.

Цена

Базовый Polo оценивается в 599 900 рублей. Для современной иномарки это весьма интересное предложение. Со 110-сильным двигателем цена стартует от 709 900 рублей (оснащение при этом будет более богатым), а за турбоверсию немцы просят от 769 900 рублей. Кстати, за автомат придется накинуть 45 000 рублей, в то время как доплата за DSG составит уже 70 000 целковых. Как видите, цены вполне вменяемые. И неспадающая популярность Polo лучшее тому подтверждение.

Но есть у этого Фолькса один недочет, который с каждым месяцем становится все серьезней и серьезней.

Polo стал первым Фольксвагеном, который выпускают в России по полному циклу — со сваркой и окраской кузова.

Наследник на подходе

Жизненный цикл современных моделей составляет шесть-семь лет. На этом фоне четырехдверный Polo выделяется, и не в лучшую сторону. Еще бы, ведь ему нынче стукнуло 9 лет! По нынешним временам это уже автомобиль-ветеран. Хотя его потребительские качества находятся на высоком уровне, да и технически он не особо устарел, есть один фактор, который может отвадить от покупки Polo. Речь о преемнике. Седан под именем Virtus показали прошлой осенью в Бразилии, и в обозримой перспективе он появится у нас (скорее всего, его переименуют в Polo). Так что, покупая актуальную модель, нужно знать, что совсем скоро она будет снята с производства. Соответственно, с выходом новой машины ваш Фолькс неизбежно подешевеет.

Фото: «За рулем» и Volkswagen