5 плюсов и один минус Kia Rio

Новые поколения братьев-близнецов Kia Rio и Hyundai Solaris появились у нас в прошлом году и еще сильнее упрочили позиции «корейцев» на российском рынке. Но Kia обошел по продажам Solaris. ЗР объясняет, почему Rio сейчас любят больше, чем Ладу и «родственничка».

Kia Rio

Kia Rio четвертого поколения появился в салонах российских дилеров в третьем квартале 2017 года. Седан — локомотив продаж компании, обогнавший по числу реализованных автомобилей соплатформенного конкурента — Hyundai Solaris. Последний был лидером в 2016 году. В прошлом же успех уже праздновал Rio с результатом 96 689 проданных машин. На втором месте разместилась Lada Granta (93 686 шт.), а «бронзу» впервые получила Lada Vesta (77 291 шт.). Solaris занял лишь четвертое место: по итогам года своих хозяев нашли 68 614 новых Солярисов. В первом квартале 2018 года Rio укрепил лидерство. Было продано 25 370 машин против 24 333 у ближайшего конкурента, которым оказалась Lada Vesta!

Дизайн

Новый Rio заметно привлекательнее прошлой модели. Дизайн для бюджетной машины смелый и современный. В дорогих версиях предусмотрены яркие светодиодные сектора фонарей.

Новый Rio заметен в потоке. Он явно стал взрослее своего предшественника. По Солярису не сразу видно, новый ли он, а Rio однозначно другой. И хрома на кузове больше стало, в дорогих комплектациях есть линзованные фары и светодиодные ходовые огни.

На североамериканском рынке Rio выглядит по-иному. У него изменен дизайн бамперов, фар и решетки радиатора.

Дорожный просвет

Дорожный просвет, как у прошлого поколения, равен 160 мм. Причем как по данным производителя, так и по нашим замерам. Значит, покупателям этого оказалось достаточно.

Дизайн передней панели интереснее, чем у Hyundai. В нем есть спортивные нотки. Руль — как в старших моделях Kia. В руках он скользит меньше, нежели баранки Соляриса или Гранты.

Багажники у Rio и Соляриса одинаковы по объему — по 480 литров. Но за счет того, что погрузочный проем у Rio шире на 12 см, грузить вещи в него удобнее.



Богатство выбора

Алюминиевый двигатель объемом 1,6 литра (на фото) семейства Gamma производят в Китае. От прошлого агрегата он отличается впускным трактом переменной длины и вторым фазовращателем на выпуске. Мотор объемом 1,4 литра для седана новый. У него цепной привод ГРМ.

Прайс-лист Kia Rio включает 11 вариантов. Базовый мотор объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. сочетается с 6-ступенчатой механикой либо 6-ступенчатым автоматом. Старший агрегат мощностью 123 л.с. и объемом 1,6 л агрегатируется с теми же трансмиссиями. Плюс Rio в том, что у него честный гидромеханический автомат и в отличие, скажем, от продукции АВТОВАЗа нет роботизированных трансмиссий. А робот вызывает много нелестных отзывов.

Интересно, что двухпедальные Solaris и Rio сблизились по цене. Solaris с автоматом в комплектации Active Plus стоит 792 900 рублей, а автоматический Rio в оснащении Comfort дороже всего на две тысячи — 794 900 рублей. Но обогрева руля у Соляриса нет, а вот у Rio — есть.

Набор опций

В топовой комплектации кресла будут обтянуты экокожей. Кожаные сиденья в этом классе большая редкость.

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Уже по умолчанию Rio предлагает хороший набор электронных помощников и систем безопасности. Тут есть фронтальные подушки, ABS и ESC (система курсовой устойчивости), система помощи при троганье на подъеме (HAC), система предупреждения об экстренном торможении (ESS), система контроля давления в шинах, и, конечно же, ЭРА-ГЛОНАСС.

Kia первой ввела набор так называемых теплых опций. В наших условиях без них никуда. Если в начальных версиях есть только обогрев передних сидений и руля, то в топовых будет полный электропакет В богатых оснащениях Prestige и Premium покупатели получают обогрев форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, руля, передних и задних сидений. Не каждая машина классом выше похвастает таким набором.

Ограничений по уровню оснащения немного. Климат-контроль идет только на машины со старшим мотором. Среднюю комплектацию Lux, а также топовые Prestige и Premium выпускают исключительно с ним.

Цена

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Базовая версия Rio стоит 694 900 рублей. Начальный Solaris дешевле — 654 900 рублей. Однако пустые машины у нас не жалуют, несмотря на то, что покупатели машин в этом классе считают каждую копейку. А в топовой комплектации Rio выгоднее Соляриса. Самый дорогой Kia обойдется в 1 004 900 рублей, самый нафаршированный Solaris — в 1 058 900 рублей.

При этом c точки зрения оснащения у Hyundai нет никаких козырей. Еще один интересный факт: фирменные аксессуары Hyundai чуть дороже таких же, но продаваемых дилерами Kia. Так что, владельцы Hyundai могут отправиться в салон Kia для покупки подкрылков или вешалки для одежды на спинки кресел — хоть немного, но сэкономят.

Шум

Впрочем, есть у машины и минус. Новый Kia Rio не стал тише. На трассе при скоростях под сотню те, кто находится спереди, разговаривают, повышая голос, а сзади их и вовсе не слышно. Седан на 16-дюймовых колесах жестче и шумнее Соляриса, да и большинства одноклассников. Шумоизоляцию хорошо бы улучшить.

Фото: «За рулем» и Kia