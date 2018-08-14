Новый Туарег — первая проверка русскими дорогами

Новый Volkswagen Touareg променял понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала на доводчики дверей и футуристичный интерьер. Главный вопрос — сможет ли он и дальше конкурировать с серьезными внедорожниками. Но сдается, что отныне основные соперники Туарега — большие кроссоверы вроде Лексуса RX 350.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

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Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Volkswagen Touareg (1)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Великолепная плавность хода, отборная управляемость, САМАЯ ЛУЧЬШАЯ В КАЛССЕ ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ! ДЛЯ ЛЮБОГО ВОДИТЕЛЯ! Особенно в случае комбинированной аналогово — электронной передней панели. Отличная обзорность и т.д.

Недостатки:

Дохрена стоит. Не будет 4 цилиндрового турбодизеля. Нет блокировки заднего моста (по предварительным данным). ЛКП нежнее шоколада Milka.

Комментарий:

Все остальное тут: https://amsrus.ru/2018/05/17/novyj-toua-shpionskaya-versiya/

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