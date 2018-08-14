Новый Туарег — первая проверка русскими дорогами
Новый Volkswagen Touareg променял понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала на доводчики дверей и футуристичный интерьер. Главный вопрос — сможет ли он и дальше конкурировать с серьезными внедорожниками. Но сдается, что отныне основные соперники Туарега — большие кроссоверы вроде Лексуса RX 350.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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