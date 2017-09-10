Первые фото салона новой Skoda Octavia

В Сети появились новые фотографии Октавии следующего поколения: изображение автомобиля на его же панели приборов выдало финальную внешность.

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Skoda Octavia четвертого поколения построена на той же платформе, что и новые Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3. У этих моделей будет много общего. Презентация автомобиля пройдет на автосалоне во Франкфурте в этом году.

Интерьер новой Skoda Octavia отличается цифровой панелью приборов и большим экраном информационно-развлекательной системы, похожим на планшет. Разработчики не стали полностью отказываться от обычных кнопок, оставив несколько на центральной консоли. Кнопками также запускается двигатель, активируется стояночный тормоз и переключаются передачи коробки.

Компоновка мониторов в салоне новой Октавии очень похожа на ту, которую мы видели в Гольфе, с той разницей, что между цифровой панелью приборов и монитором мультимедии больше пространства. Напомним, в немецком автомобиле они практически сливаются воедино.

Что касается внешности машины, то ее по-прежнему маскируют под Superb. О том, как будет выглядеть новая Octavia, лучше фотографий шпионов говорит изображение автомобиля на экране мультимедийной системы.