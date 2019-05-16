Появились два рисунка нового VW Golf. Это будет красиво!

Появление эскизов говорит о скорой премьере машины восьмого поколения, которая уже проходит дорожные испытания.

Материалы по теме Новый Volkswagen Golf: все изменения в облике

Эти два эскиза были спрятаны в конце 39-страничного отчета с ежегодного общего собрания Volkswagen. При этом восьмое поколение Golf должно снова «установить критерии компактного класса», как в свое время это сделал первый Golf. Странно, что компания так мало рассказывает о новинке.

На рисунках видно, насколько революционны внешний дизайн автомобиля и его интерьер. Мы уже видели VW Golf 8 на шпионских фотографиях, причем с минимумом камуфляжа, поэтому то, что изображено на эскизах, нельзя назвать сюрпризом. Следует иметь в виду, что некоторые детали на рисунках не соответствуют действительности. Например, линия крыши вряд ли будет такой низкой (мы это знаем точно), а колеса — столь большими. Тем не менее, приятно, что наконец появились предварительные изображения машины, которые дают понять, чего от нее ожидать.

Эскиз салона оказался гораздо интересней, так как VW обещал сделать его невероятно технологичным. Количество классических кнопок заметно уменьшилось, а большинством функций и систем можно управлять при помощи сенсорного экрана информационно-развлекательной системы, который практически вплотную примыкает к монитору панели приборов.

Трудно разобрать все детали на рисунке, но похоже, что между центральными вентиляционными отверстиями есть четыре обычные кнопки, плюс еще одна расположена посередине — аварийка. Панель управления климат-контролем, судя по всему, стала сенсорной: присмотритесь к белым, синим и красным отсветам под центральным монитором — вероятно, что это она и есть.

Отсутствие кнопок позволило увеличить размер полки внизу центральной консоли, которая наверняка оснащена системой беспроводной зарядки гаджетов. Выше и ниже небольшого рычага коробки переключения передач есть несколько традиционных кнопок, одна из которых активирует электронный стояночный тормоз. Справа от рычага расположена еще одна полочка для хранения.

Рулевое колесо оборудовано, скорее всего, кнопками, так как разработки с сенсорными экранами вместо них есть пока только у Hyundai, да и те не скоро появятся на серийных автомобилях.

Слева от панели приборов, кажется, есть еще один дисплей или сенсорная панель. Невозможно понять, что изображено на пиктограммах, но этот блок может быть панелью управления светом фар. Если это экран, то он может быть настраиваемым и благодаря этому управлять другими системами автомобиля.

Все эти догадки подтверждает только что появившаяся шпионская фотография интерьера:

Восьмое поколение модели будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями, а также получит мягкую гибридную силовую установку и plug-in-гибриды, которых ожидается сразу несколько. Максимальный запас хода на электротяге у них будет составлять до 80 км.

Согласно новым планам компании Volkswagen, премьера Golf восьмого поколения должна состояться в октябре этого года.

Иллюстрации: Volkswagen, Motor1.com