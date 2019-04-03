Руль ближайшего будущего: тачскрины вместо кнопок

Компания Hyundai разработала новый виртуальный салон для хэтчбека i30, в котором вместо кнопок на руле используются сенсорные панели.

В современных автомобилях появляется все больше мониторов. Они используются вместо аналоговых циферблатов на панели приборов и устанавливаются на центральной консоли, иногда по два в ряд.

Новая разработка Hyundai, получившая название «будущее салона автомобиля», выводит использование мониторов на новый уровень: сенсорные экраны предлагается размещать также на руле. С их помощью можно управлять различными системами автомобиля.

В качестве объекта демонстрации новой технологии был выбран салон хэтчбека i30. Он оборудован центральным сенсорным экраном, цифровой приборной панелью и двумя маленькими экранами на руле, расположенными непосредственно под большими пальцами рук водителя. Почему Hyundai выбрала для демонстрации i30, а не седан бизнес-класса, например?

«Мы выбрали i30, чтобы продемонстрировать, что инновации не ограничиваются автомобилями более дорогих сегментов. Hyundai намерена доказать, что инновации должны быть доступны большому числу клиентов», — отмечает старший инженер Human Machine Interface технического центра Hyundai Motor Europe Реджина Кайзер.

В Hyundai считают, что нововведение должно облегчить жизнь водителей, сделав управление бортовыми системами интуитивно понятным и удобным. Сенсорные экраны на руле имеют пять конфигураций кнопок и просты в использовании.

Следует отметить, что это уже четвертая итерация виртуальной кабины Hyundai. Первая версия была представлена в 2015 году, и с тех пор компания вносит в нее доработки. Четвертая версия получила не только сенсорные экраны на рулевом колесе, но и многослойную цифровую панель приборов: в ней используется два монитора, расположенные друг над другом на расстоянии шести миллиметров и создающие эффект 3D. Предположительно, информация с такого, двойного, экрана лучше воспринимается водителем.

Эта виртуальная кабина никогда не появится на серийном автомобиле. Проект используется для демонстрации новых концептуальных технологий, которые впоследствии будут внедряться в машины.

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Фото, видео: Hyundai