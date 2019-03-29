Самый маленький кроссовер Hyundai показали на видео

Корейская компания продолжает подогревать интерес публики к своей новой модели.

Материалы по теме Кроссовер Hyundai Palisade в Лос-Анджелесе: больше некуда

Компания Hyundai покажет свой самый маленький кроссовер 17 апреля на индийском автосалоне в Нью-Дели. Выбор места для презентации не случаен: именно в этой стране субкомпактные модели кроссоверов особо популярны благодаря низким налогам.

В компании пока не раскрывают технические подробности о модели. Все, что известно, это ее название — Venue. Корейцы, чтобы подогреть интерес публики к премьере, показали очередной тизер. В нем закамуфлированная машина проходит испытания при очень высокой температуре на довольно большой высоте над уровнем моря.

Все, что понятно из видео, это то, что у кроссовера большая радиаторная решетка и замкнутые в квадрат полоски дневных светодиодных огней, расположенные в бампере. Судя по всему, выше будут размещены довольно узкие фары.

По предварительной информации, Hyundai Venue получит литровый и 1,4-литровый бензиновые турбомоторы, а также 1,4-литровый турбодизель. В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатая механическая коробка и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Машина будет переднеприводной.

Hyundai Venue станет глобальной моделью. В Индии продажи новинки стартуют вскоре после премьеры, ориентировочно уже в мае. Предполагается, что новинка, по крайней мере на некоторых рынках, будет дешевле Hyundai Creta. В самой компании ее позиционируют в качестве городского кроссовера для молодых покупателей, которые ценят стиль и комфорт.

Hyundai активно расширяет модельный ряд кроссоверов. Недавно компания представила трехрядный семиместный большой внедорожник Palisade.

Бренд Kia тоже не отстает от братского Hyundai и выпустил кроссовер Telluride, а также готовит кросс-версию XCeed.

Фото, видео: YouTube