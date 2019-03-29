Самый маленький кроссовер Hyundai показали на видео

Компания Hyundai покажет свой самый маленький кроссовер 17 апреля на индийском автосалоне в Нью-Дели. Выбор места для презентации не случаен: именно в этой стране субкомпактные модели кроссоверов особо популярны благодаря низким налогам.
В компании пока не раскрывают технические подробности о модели. Все, что известно, это ее название — Venue. Корейцы, чтобы подогреть интерес публики к премьере, показали очередной тизер. В нем закамуфлированная машина проходит испытания при очень высокой температуре на довольно большой высоте над уровнем моря.
Все, что понятно из видео, это то, что у кроссовера большая радиаторная решетка и замкнутые в квадрат полоски дневных светодиодных огней, расположенные в бампере. Судя по всему, выше будут размещены довольно узкие фары.
По предварительной информации, Hyundai Venue получит литровый и 1,4-литровый бензиновые турбомоторы, а также 1,4-литровый турбодизель. В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатая механическая коробка и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Машина будет переднеприводной.
Hyundai Venue станет глобальной моделью. В Индии продажи новинки стартуют вскоре после премьеры, ориентировочно уже в мае. Предполагается, что новинка, по крайней мере на некоторых рынках, будет дешевле Hyundai Creta. В самой компании ее позиционируют в качестве городского кроссовера для молодых покупателей, которые ценят стиль и комфорт.
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Фото, видео: YouTube
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