Kia представила огромный кроссовер. Ждем в России!

Кроссовер Kia Telluride является самым большим автомобилем компании за все время ее существования.

На протяжении почти полугода Kia завлекала нас концептами большого кроссовера под названием Telluride. В качестве концепта его показывали и на автосалоне в Нью-Йорке, и на выставке SEMA в Лас-Вегасе. На автосалоне в Детройте Kia, наконец-то, представила серийную версию автомобиля.

Из-за частых показов дизайн модели не стал особым сюрпризом. Гораздо больший интерес сегодня представляют технические особенности автомобиля и его характеристики. Нас ожидали две крупные новости: Kia Telluride имеет просторный 8-местный салон и оснащается 3,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 291 л.с. при 6000 об/мин и 355 Нм крутящего момента при 5200 об/мин.

Этот 6-цилиндровый силач имеет исключительно 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а его мощность идет по умолчанию на передние колеса и при необходимости перераспределяется на задние, если того требуют дорожные условия.

Водитель может выбрать любой из четырех режимов движения: Smart, Eco, Sport и Comfort, а также дополнять их настройками Snow и AWD Lock, если под колеса вдруг попадет кусок бездорожья. В режимах Smart и Eco мощность двигателя поступает только на передние колеса. При выборе настроек Comfort или Snow крутящий момент начинает распределяться между передними и задними колесами в пропорции 80:20 соответственно, а режим Sport меняет это соотношение до пропорции 65:35. Для равномерного распределения — 50:50 — следует выбирать дополнительную настройку AWD Lock.

Салон изобилует разного рода системами, предназначенными для развлечения и комфортного времяпрепровождения водителя и семи пассажиров. Это, например, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, звук которой распространяется при помощи 10 динамиков системы Harman Kardon мощностью 630 Вт. Кроме того, по салону кроссовера раскиданы шесть USB-портов. Есть и места для беспроводной зарядки гаджетов.

Kia Telluride может похвастать самыми разными системами безопасности. Это и контроль мертвых зон, и предупреждение о выезде из полосы движения, а также система помощи удержания в полосе, не просто адаптивный, а интеллектуальный круиз-контроль и система предупреждения лобовых столкновений. Есть даже система обнаружения движения в салоне после запирания дверей. С ее помощью забыть спрятавшегося там ребенка или питомца не получится: сигнал о ценной находке придет на ваш смартфон благодаря специальному приложению.

Ожидается, что в продажу новый Kia Telluride поступит через год и будет предлагаться в четырех комплектациях LX, EX, S и SX. Стоимость кроссовера объявят ближе к началу продаж.

Двоюродным братом Kia Telluride от Hyundai стал кроссовер Palisade — такой же большой, но более роскошный.

Узнать о других премьерах Детройтского автосалона можно здесь.

Фото: Kia