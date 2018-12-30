Новые Passat, Explorer, Kia Telluride и еще 7 премьер Детройтского автосалона

На будущей неделе открывается Североамериканский международный автосалон. В подборке ЗР — самые значимые его премьеры, в их числе и те, что приедут в Россию.

Сколько было зубоскальства по поводу скромного состава участников прошедшего в августе Московского автосалона-2018! И премьер-то было мало, и автокомпании в большинстве своем отказались размещать стенды — все пропало! Но московская площадка тут ни при чем — таковы современные реалии. Прошедший в сентябре Парижский автосалон тоже потерял в масштабе, а открывающаяся 14 января (для начала для прессы) выставка в Детройте лишилась едва ли не половины традиционных участников. Производители считают, что устраивать премьеры онлайн или на других площадках эффективнее и дешевле, нежели на мотор-шоу.

Тем не менее на нынешнем Североамериканском международном автосалоне — а это будет последнее зимнее автошоу в Детройте, так как в 2020 году выставка переместится на июнь и переформатируется в соответствии с требованиями времени, — ожидается ряд премьер, причем некоторые из них весьма интересны для российской публики.

10 самых важных новинок Детройта — в галерее ниже.

Фото: фирмы-производители