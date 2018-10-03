24 главные новинки Парижского автосалона 2018

Самые важные новинки Парижского автосалона — в фотогалерее ниже, а также в онлайн-трансляции «За рулем» (первую часть смотрите по этой ссылке, вторую, заключительную, — по этой) и в спецпроекте ЗР «Париж-2018.
Фото: Георгий Садков, AP/TASS, Seat
Самые важные новинки Парижского автосалона — в фотогалерее ниже, а также в онлайн-трансляции «За рулем» (первую часть смотрите по этой ссылке, вторую, заключительную, — по этой) и в спецпроекте ЗР «Париж-2018.
Фото: Георгий Садков, AP/TASS, Seat
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