24 главные новинки Парижского автосалона 2018

Предлагаем фотоподборку только что отгремевших на Парижском автосалоне премьер.

Самые важные новинки Парижского автосалона — в фотогалерее ниже, а также в онлайн-трансляции «За рулем» (первую часть смотрите по этой ссылке, вторую, заключительную, — по этой) и в спецпроекте ЗР «Париж-2018.

Фото: Георгий Садков, AP/TASS, Seat

24 главные новинки Парижского автосалона 2018
24 главные новинки Парижского автосалона 2018

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