Выставке Mondial de l'Automobile 2018 — настоящему пиршеству для автогурманов — дан старт! «За рулем» приглашает всех окунуться в атмосферу этого яркого праздника. Не проходите мимо и не переключайтесь — вас ждут исчерпывающая информация о самых «вкусных» новинках мундиаля, фото, видео и лучшие девушки Парижа.

Всемирная выставка автомобилей в Париже, известная как Mondial de l'Automobile, в этом году отмечает 120-летие (по этому случаю 30 сентября в столице Франции состоялся автопарад). И хотя в Париже, как и в Москве, жалуются на «недобор» экспонентов, нам с вами явно будет чем полюбоваться: к Парижскому автосалону приберегли свои самые заветные новинки и «местные» Renault, Peugeot, Citroen, и соседи из Германии и Италии, и чехи, и испанцы, и компании из Южной Кореи, из Японии, и китайцы — куда же без них! Вот лишь краткий список премьер Парижа-2018:

Материалы по теме 10 главных новинок Парижского автосалона 2018

Audi A1

BMW 3-й серии

Citroen C5 Aircross

DS 3 Crossback

GAC CS5

Kia Ceed GT и Proceed

Mercedes-Benz EQC и GLE

Porsche Macan

Skoda Octavia CNG и концепт Skoda Vision RS — предвестник Рапида

Suzuki Jimny и Vitara

Toyota RAV4

Для широкой публики выставочный комплекс Paris Expo у Версальских ворот будет открыт с 4 до 14 октября. Стоимость билета на выставку — 16 евро. Впрочем, читателей «За рулем» мы познакомим со всеми парижскими премьерами совершенно бесплатно. Ну что, начинаем?

11:25 Suzuki Jimny

Кирилл Милешкин

Jimny, что вы видите, — абсолютно новый. Вот только снаружи он едва ли выглядит современнее ветерана, которому пришел на смену. Концепция та же: плоские кузовные панели, мосты, рама, простенькая по форме оптика. Правда, в фарах теперь может быть светодиодная начинка.

В салоне появился климат-контроль, кнопка запуска двигателя, мультимедиа с сенсорным экраном с современной начинкой. Но кругом лишь жесткий пластик и неизысканные формы. И по-прежнему надо выбирать, что вы хотите разместить в задней части салона, — двух человек или более-менее крупный багаж.

В России Suzuki Jimnyпоявится весной-летом 2019 года. Цены пока неизвестны, но мы бы предположили старт в районе 1,1–1,15 миллиона рублей.

11:10 Suzuki Vitara FL

Легкое обновление Suzuki Vitara затронуло оптику и решетку радиатора. В салоне «посвежела» комбинация приборов. Для европейцев базовым станет литровый турбомотор отдачей 111 л.с., но россиянам можно не волноваться. Этот «полурослик» до нас не доберется, а под капотом останется атмосферник 1.6, которому наши соотечественники доверяют больше.

По словам представителей марки, обновленный кроссовер появится у дилеров в ноябре. Цены вырастут, но ненамного. Пока неясно, будут ли ввозить к нам машины с продвинутым набором систем активной безопасности, внедренных на версии для Старого Света.





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