В начале октября открывается Парижский автосалон — одна из главных мировых площадок для показа автомобильных новинок. В нынешнем году от участия в выставке отказалось немало крупных производителей. Тем не менее автомобилей-дебютантов будет представлено немало. Главные премьеры Парижа — в нашей галерее.
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10 главных новинок Парижского автосалона 2018
В начале октября открывается Парижский автосалон — одна из главных мировых площадок для показа автомобильных новинок. В нынешнем году от участия в выставке отказалось немало крупных производителей. Тем не менее автомобилей-дебютантов будет представлено немало. Главные премьеры Парижа — в нашей галерее.
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