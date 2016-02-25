10 главных новинок Парижского автосалона 2018

В начале октября открывается Парижский автосалон — одна из главных мировых площадок для показа автомобильных новинок. В нынешнем году от участия в выставке отказалось немало крупных производителей. Тем не менее автомобилей-дебютантов будет представлено немало. Главные премьеры Парижа — в нашей галерее.

10 главных новинок Парижского автосалона 2018

Редакция «За рулем» 2 октября будет вести онлайн-трансляцию со стендов Парижского автосалона 2018. Покажем все самое интересное. Не пропустите!

  • А на недавно закончившемся Московском автосалоне самыми красивыми оказались... конечно, девушки!

Фото: фирмы-производители

10 главных новинок Парижского автосалона 2018

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