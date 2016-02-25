10 главных новинок Парижского автосалона 2018 В начале октября открывается Парижский автосалон — одна из главных мировых площадок для показа автомобильных новинок. В нынешнем году от участия в выставке отказалось немало крупных производителей. Тем не менее автомобилей-дебютантов будет представлено немало. Главные премьеры Парижа — в нашей галерее. Тут киловатты, а тут киловатт-часы: не путайте мощность с энергоемкостью! На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, в том числе технические. Например, всплыл такой вопрос: почему в характеристиках электромобилей можно встретить и кВт, то в кВт·ч. Точки над i расставляет эксперт ЗР. Полицейский увидел у вас в машине нож — что будет? Ситуация распространенная: поехали на пикник и взяли с собой нож. Вас остановил полицейский. Если он заметил лежащий в машине нож, то это может привести к тому, что вместо пикника вы прибудете совсем в другое место, что чревато крупными неприятностями.