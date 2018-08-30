Самыми красивыми на автосалоне оказались... девушки, конечно!

Фотокоры ЗР просто не могли пройти мимо этих красавиц. И не прошли, а запечатлели самых прекрасных представительниц женского пола на стендах автосалона. Скромные, обаятельные, знойные, игривые — все такие разные, но одинаково прекрасные.

Самыми красивыми на автосалоне оказались... девушки, конечно!

Вся информация о ММАС 2018 и все новости автосалона — в нашем спецпроекте.

Фото: «За рулем», АГН «Москва» и Instagram

Самыми красивыми на автосалоне оказались... девушки, конечно!
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