Фотокоры ЗР просто не могли пройти мимо этих красавиц. И не прошли, а запечатлели самых прекрасных представительниц женского пола на стендах автосалона. Скромные, обаятельные, знойные, игривые — все такие разные, но одинаково прекрасные.
Московский автосалон откроется для посетителей уже завтра. Журналисты «За рулем» вчера, 29 августа, отработали на выставке в «Крокус Экспо» полный пресс-день, обошли все стенды, сняли фото и видео, но не обо всем успели рассказать. Напоследок осталось самое «вкусное». Встречайте секретные премьеры с Востока!
Вектор 4х4 — не просто вездеход, а вездеход-амфибия. Тестовый заплыв совершил Максим Гомянин.
Самыми красивыми на автосалоне оказались... девушки, конечно!
Фотокоры ЗР просто не могли пройти мимо этих красавиц. И не прошли, а запечатлели самых прекрасных представительниц женского пола на стендах автосалона. Скромные, обаятельные, знойные, игривые — все такие разные, но одинаково прекрасные.
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