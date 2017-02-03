Внешность кроссовера DS 3 Crossback раскрыли до премьеры

На автосалоне в Париже Citroen покажет новый кроссовер своего суббренда — DS 3 Crossback в электроверсии, дизайн которого уже не является секретом: его фотографии были опубликованы в Сети.

Компактный кроссовер DS 3 Crossback, о котором идет речь, является электромобилем и составит конкуренцию версиям Volvo XC40 и Mercedes-Benz GLB, которые так же будут оснащаться электродвигателями.

Как видно на фотографиях, DS 3 Crossback прекрасно вписывается в единый стиль марки, многими чертами напоминая флагманскую модель DS 7 Crossback. До DS 3 Crossback в модельном ряду электромобилей не было. Тем и примечателен этот кроссовер, который в Европе ждут с нетерпением.

С самого начала эта модель проектировалась в качестве элетромобиля. Иные двигатели, кроме электрических, на него устанавливаться не будут. Поэтому в основу автомобиля легла самая современная модульная платформа для электромобилей — e-CMP. Это ее дебют. Версия DS 3 Crossback с двигателем внутреннего сгорания построена на другой платформе, а внешне его отличают патрубки выхлопных труб.

У электрического варианта отсутствуют патрубки выхлопных труб

Технические характеристики электрического DS 3 Crossback пока не разглашаются. Их объявят не раньше середины октября, когда премьера новинки состоится на автошоу в Париже. Пока же ходят слухи, что электрокроссовер получит несколько батарей емкостью 50 кВт/ч, благодаря чему пробег на одной полной зарядке будет превышать 200 км.

Первые изображения электрического DS 3 Crossback появились в июле. Это были эскизы для патентного бюро.

Новый DS 3 Crossback весьма схож с гибридным кроссовером DS 7 Crossback.





Фото: Autocar