Кроссовер DS 7 Crossback: французский премиум

Кроссовер DS 7 Crossback к лету придет в Россию, чтобы побороться за кошельки покупателей с немцами из «большой тройки». Впрочем, маркетологи DS упорно утверждают, что марка, отпочковавшаяся от Ситроена, не конкурирует впрямую с немецкими машинами, а создает свой, особый французский премиум, ориентированный на тех, кто ценит неординарность и авангардизм.

Переключился в режим Sport — и не пожалел. Коробка передач более чутко реагирует на подачу газа. Руль потяжелел и стал острее.

DS 7 Crossback PureTech 225 Длина / ширина / высота / база 4570 / 1890 / 1620 / 2738 мм

Объем багажника 628 л

Снаряженная / полная масса 1420 / 2045 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 165 кВт / 225 л.с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 2000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 8,3 с

Максимальная скорость 227 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/62 л

Трансмиссия передний привод; А8 DS 7 Crossback BlueHDi 180 Длина / ширина / высота / база 4570 / 1890 / 1620 / 2738 мм

Объем багажника 628 л

Снаряженная / полная масса 1535 / 2135 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 130 кВт / 180 л.с. при 3750 об/мин; 400 Н·м при 1900 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с

Максимальная скорость 215 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/55 л

Трансмиссия передний привод; А8

Bonjour, Monsieur DS!

Если вам не по душе неординарные, смелые, авангардные художественные решения, то всё написанное ниже явно не для вас. Но уж в чем французам нужно отдать должное безоговорочно, так это в умении создавать заметные — а в общем-то, просто красивые — автомобили.

DS 7 Crossback сразу притягивает взгляд и даже завораживает. Но достаточно ли этого, чтобы потеснить конкурентов пусть и совсем новой моделью, однако с мало раскрученным пока именем, да еще в секторе кроссоверов, где сейчас тесно, словно в час пик в московском метро?

Французы теперь старательно обходят вопрос о связи марки DS с именем Citroen, но сдается, что приучить нас к этому удастся еще не скоро. Впрочем, кто не знает, что Lexus — родственник Тойоты? Но в данном случае важнее, ­что у кроссовера DS 7 аналога под именем Citroen нет.

Уж в чем в чем, а в скучном дизайне или огрехах в отделке DS 7 не обвинить. При этом и с эргономикой всё в порядке. Скажем, размещенные на центральном туннеле авангардные красивые кнопки управления стеклоподъемниками вполне удобны.

Обычно, оказавшись в новом автомобиле, я сразу пускаю двигатель, перевожу селектор в положение D и… Каюсь, осмотреть салон, как правило, терпения не хватает. Занимаюсь этим позже — насладившись первыми минутами езды. Но салон DS 7 хочется оглядеть и ощупать сразу. Ярко, самобытно, оригинально! Наверняка его создатели знакомы с живописью Сезанна и Пикассо, архитектурой Ле Корбюзье. Кое-что — на эстетической грани. Скажем, кнопка пуска двигателя с блестящими буковками DS и столь же яркие, граненые, словно кристаллы (эта тема в машине повторяется неоднократно, начиная с рисунка огромной решетки радиатора), регулировочные колесики, расположенные на руле и под центральным дисплеем.

К диагональной футуристической графике приборов привыкаешь не сразу. Хорошо хоть, что со спидометром мудрить не стали.

Система Night Vision не только показывает пешехода, но и предупреждает, что он не просто стоит на обочине, а оказался на траектории.

Мультимедийной системой с сенсорными кнопками, вопреки первому впечатлению, пользоваться удобно.



Но безвкусицы и китча нет. Французы тонко чувствуют границы дозволенного. Весь этот авангардизм не убил, как можно было бы предположить, эргономику. Разобраться с меню очень несложно. Правда, графика на водительском дисплее (тоже, по сути, «граненая») поначалу немного шокирует. Да и кнопку аварийной сигнализации я переместил бы из длинного ряда сенсорных кнопок, отвечающих за менее важные функции, на более видное и близкое к водителю место.

Зато каковы выползающие из панели стрелочные часы BRM, как добротны материалы, как всё аккуратно прострочено, прикреплено, собрано! Тут у французов получилось именно то, к чему они стремились. Посмотрим теперь, какова начинка под этим нарядом от кутюр.

Держать и отпускать

Наверное, к этому я никогда не привыкну. Дорога плавно поворачивает влево, в свете мощных светодиодных фар блестит мокрый асфальт с яркой разметкой. Скорость — километров восемьдесят в час. Отпускаю руль, и он плавно вращается, уверенно удерживая машину аккурат между белыми полосами. Становится как-то не по себе, руки сами возвращаются на штурвал.

Недолго выдерживаю и когда автомобиль, вооруженный системой Connected Pilot, в пробке самостоятельно тормозит и вновь трогается. Ноги тянутся к педалям! Во‑первых, машина останавливается далековато от кормы идущего впереди автомобиля (особенно в понимании водителя, привыкшего к московским нравам). Во‑вторых, просто некомфортно!

Самые дорогие материалы — в комплектации Perfomance Line. Но и более дешевые машины отделаны предельно тщательно и со вкусом.

DS 7 Crossback умеет много разного. ­Разумеется, может парковаться самостоятельно и начинен практически всеми современными прибамбасами. Скажем, светодиодные и тоже похожие на ограненные кристаллы фары не только подмигивают водителю при нажатии на кнопку отпирания дверей, но и кокетливо вращаются. Француз. Или даже француженка! Есть и система ночного видения — вовсе не бесполезная на узких и неосвещенных провинциальных дорогах. Но это не главные добродетели.

Куда интереснее 225‑сильный турбомотор объемом всего 1,6 л в сочетании с новой 8-ступенчатой японской коробкой передач. Его мощь избыточна (будут еще бензиновые 130‑ и 180‑сильные, а также дизели такой же мощности), но в премиум-классе, на который нацелен DS 7, так принято. Машина чутко реагирует на малейшее касание педали газа, а передачи меняются столь плавно, словно здесь вариатор. Настройка этого силового агрегата французам удалась. Насколько соответствует такой динамике шасси? В общем-то, соответствует, хотя если речь о премиуме…

Мéста сзади, пожалуй, больше, чем у конкурентов. Сиденья машин в некоторых комплектациях тоже «граненые» — в стиле облицовки радиатора и кнопок-барабанчиков на руле и передней панели. DS 7 в дорогих комплектациях предлагает задним пассажирам персональные регулировки климат-контроля.

Как и положено автомобилям этого класса, DS 7 Crossback оснащен подвеской с амортизаторами, управляемыми электроникой. Для этого «мозги» получают информацию с камер, отслеживающих дорогу. Водитель может выбрать один из четырех режимов настройки автомобиля: Eco, Comfort, Normal или Sport. Иной становится не только жесткость подвески, но и настройки руля, а также алгоритм работы силового агрегата. Поведение автомобиля меняется очень заметно.

Подозреваю, что в повседневной городской и пригородной жизни я ездил бы, в основном, в комфортном режиме. Всё происходит плавно и спокойно, руль не напрягает тяжестью, отклики на нажатие педали газа вполне достаточные. Но здесь, на узких извилистых горных дорогах, уже в темноте, переключился в режим Sport — и не пожалел. Коробка передач стала заметно более чутко реагировать на подачу газа, но это как раз не главное. Куда полезнее, что руль заметно потяжелел и стал острее, подвеска ощутимо поджалась. Дело вовсе не в гонках по дорогам общего пользования — я сам этого не люблю. Просто пытаюсь поддерживать такой темп, чтобы местные водители, прекрасно знающие все повороты, не наседали на корму.

Получилось! И у меня, и у инженеров, настраивавших DS 7.

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Но ехать в «спорте» постоянно мне не по душе, куда приятнее — в «комфорте», когда коробка работает спокойнее, а руль в меру «облегчается». Вот только на мелких неровностях, даже в плавных виражах, автомобиль порой как-то нервно переставляет заднюю ось на вроде бы продвинутой многорычажной подвеске. Не то чтобы грубо, но все-таки не по-премиальному. В этом сегменте ведь особо важны именно детали, мелочи — то, что, собственно, и отличает просто хороший и даже очень хороший автомобиль от выдающегося.

Еще один важный для этого класса нюанс: звук мощного двигателя приглушен именно так, как надо: благородное порыкивание даже при интенсивном разгоне не раздражает. А вот мелкие камешки порой стучат по днищу чуть громче, чем хотелось бы, — хотя на французских дорогах их немного, да и покрытие гладкое. А что будет на нашем асфальте?

Помимо версии с самым мощным бензиновым мотором я поездил на 180‑сильной дизельной машине. Тяги — с избытком. Но шум и вибрации от мотора — повыше: чудес не бывает. С дизелем 8-ступенчатая коробка работает чуть более нервно, переключается чаще и заметнее, поскольку диапазон рабочих оборотов у дизеля ýже.

И наконец, очень важный врожденный недостаток DS 7 — отсутствие полнопривод­ной версии. Полный привод появится лишь в 2019 году и только гибридный.

ТЯГА К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Тем, кому понравился DS 7 Crossback, но кто (как и я) не понимает, зачем нужен моноприводный кроссовер, придется ждать полноприводный — минимум до конца 2019 года. И будет ­ он, к сожалению, только гибридным. Помимо 200‑сильного бензинового двигателя у него два электрических, по 80 кВт: один спереди, другой сзади. На чистой электротяге можно проехать 60 км. В режиме «всё включено» электромоторы сообща выдают 90 кВт, а вместе с бензиновым агрегатом — примерно 300 л.с. Гибридный DS проходит доводочные испытания, и мне удалось проехать на нем лишь на полигоне. Динамика в гибридном режиме абсолютно чумовая! Да и на электричестве он едет резво. Как работает полный привод вне дорог? Не знаю — с асфальта не съезжал. Просить на это разрешения у испытателей, которые пока никого не пускают за руль без присмотра, всё равно что предложить французу закусить шампанское соленым огурцом. Попадет ли гибридный DS на наш рынок, пока неизвестно. Если попадет, бестселлером не станет, но наверняка добавит марке престижа: в премиум-классе наличие такой версии нынче стало обязательным.

Тонкости кухни, или Любите ли вы устрицы?

DS 7 Crossback

Багажник не выдающийся, но объемнее, чем у более компактных премиум-кроссоверов, близких к «французу» по цене.

Кстати об устрицах. Маркетологи упорно утверждают: марка DS не конкурирует впрямую с немецкими машинами, а создает свой, особый французский премиум, ориентированный на тех, кто ценит неординарность и авангардизм. Ассоциации с французской кухней с ее экзотическими морскими гадами и немыслимыми соусами напрашиваются сами собой. Кухня эта, как известно, далеко не всем по душе, но кое-кого завораживает с первой пробы — и навсегда.

Продвигать DS, особенно на нашем рынке с его специфическими вкусами, будет очень и очень нелегко. Для начала покупателям надо объяснить, что такое DS и почему за моноприводный, пусть и очень красивый, кроссовер надо отдать… Кстати, сколько?

Российские цены пока не определены, но в Европе всё начинается с 30 000 евро. Сдается, у нас DS 7 Crossback (живые автомобили появятся в середине года) дешевле не будет и обойдется примерно в те же деньги, что и переднеприводные BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA в базовых комплектациях.

DS 7 явно просторнее, но многое будет зависеть от того, какие опции предложат французы за сравнимые деньги. Это пока тоже загадка. Ясно только, что автомобиль удастся индивидуализировать, подобрав разнообразные опции к любой из пяти комплектаций — Bastille, Rivoli, Faubourg и Opera (перечислены, как вы, наверное, догадались, культовые места Парижа) и Perfomance Line. Компенсируют ли они те мелкие огрехи, которые отличают хороший и даже очень хороший автомобиль от выдающегося? Ведь настройку шасси и шумоизоляцию не изменишь...

Впрочем, такие машины выбирают отнюдь не только умом. Так любите ли вы устрицы?

Просторный, красивый, прекрасно оснащенный Шасси чуть недотягивает до уровня премиум-класса

Фото: DS