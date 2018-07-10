DS 3 Crossback: первые изображения нового французского кроссовера

Паркетник, идущий на смену хорошо известному в России хэтчбеку DS 3, должен дебютировать осенью на Парижском автосалоне, но в Сеть просочились патентные изображения новинки. Давайте смотреть!

Россияне в последнее время DS 3, мягко говоря, не жалуют: в 2017 году дилеры реализовали всего 18 хэтчбеков. В Европе дела получше: в прошлом году DS 3 нашел 27 842 покупателей, но кривая продаж нисходящая — модель устарела и нуждается в преемнике. Им будет представленный на патентных изображениях паркетник DS 3 Crossback. Спрос на субкомпактные кроссоверы растет во всем мире, поэтому французы решили сделать ставку именно на этот тип автомобиля, а не на хэтчбек.

DS 3 Crossback станет первой серийной моделью Groupe PSA, построенной на модульной субкомпактной платформе CMP (прежде называлась EMP1), которую позже получат новые Citroen C3, Peugeot 208 и Opel Corsa.

Дизайн младшего премиального паркетника французов выполнен в духе флагманской модели DS 7 Crossback, на которой, к слову, ездит президент Франции Эммануэль Макрон. От предшественника кроссовер унаследовал плавники на боковинах. Дверей стало пять вместо трех. Интерьер обещает подлинный французский шик: в частности, центральная консоль исполнена в виде сот.

Платформа CMP изначально разрабатывалась с прицелом на электрификацию, поэтому DS 3 Crossback будет в том числе электромобилем, правда, вероятно, не на старте продаж. Ожидается, что в Европе новый паркетник поступит к дилерам в начале 2019 года, а в Россию доберется в 2020-м.

В марте этого года в России стартовали продажи субкомпактного кроссовера Citroen C3 Aircross, созданного на старой платформе PF 1.

1. Готовится к выходу на российский рынок и более крупный кроссовер Citroen C5 Aircross на платформе EMP 2.

Фото: carscoops.com