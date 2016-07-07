Французы на подъеме: в последние годы компания добивается все больших успехов на важнейших для себя рынках: европейском и китайском. Поэтому и появляется возможность для создания ярких шоукаров. К домашнему автосалону в Peugeot сделали концепт электрического купе, которое в будущем могло бы стать новым флагманом компании. Все подробности — в нашей фотогалерее.
- В августе Peugeot представила обновленный седан 408 для китайского рынка.
- В начале лета был рассекречен эффектный универсал Peugeot 508 SW.
Фото: Peugeot
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