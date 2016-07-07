Я — Легенда. Неоклассика от Peugeot: стиль плюс технологии

На автосалон в Париж французская компания привезет концепт электромобиля e-Legend, сделанный с оглядкой на классическое купе Peugeot 405.

Французы на подъеме: в последние годы компания добивается все больших успехов на важнейших для себя рынках: европейском и китайском. Поэтому и появляется возможность для создания ярких шоукаров. К домашнему автосалону в Peugeot сделали концепт электрического купе, которое в будущем могло бы стать новым флагманом компании. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Я — Легенда. Неоклассика от Peugeot: стиль плюс технологии

Фото: Peugeot

Я — Легенда. Неоклассика от Peugeot: стиль плюс технологии
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