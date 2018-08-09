Обновленный Peugeot 408 выпустил когти!

Фирма Peugeot представила в Китае рестайлинговую версию компактного седана 408. С производимым в Калуге Peugeot 408 китайский тезка не имеет ничего общего.

В России обновленный Peugeot 408 появился летом прошлого года, но это, в сущности, старая машина на платформе PF2, тогда как в Китае с 2014 года производится новый Peugeot 408 на модульной платформе EMP2. И вот теперь этот автомобиль пережил плановый рестайлинг, стал выглядеть свежее и современнее: новые бамперы, более крупная хромированная фальшрадиаторная решетка с рисунком в виде шашечек, фары с 3D-эффектом, задние фонари с новой светодиодной начинкой в виде «когтей льва».

Интерьер и техническая начинка принципиально не изменились: автомобиль будет по-прежнему предлагаться с тремя бензиновыми двигателями на выбор — атмосферником 1.8 (139 л.с.) и турбомоторами 1.2 THP (136 л.с.) и 1.6 THP (167 л.с.). Коробка передач — 5-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Привод, разумеется, только передний.

В прошлом году спрос на Peugeot 408 в Китае снизился почти вдвое по сравнению с 2016-м: со 100 156 до 56 735 штук. Рестайлинг должен подогреть интерес китайцев к французскому седану.

В июне фирма Peugeot представила среднеразмерный универсал Peugeot 508 SW нового поколения.

В апреле в Калуге началось производство микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

В феврале фирма Peugeot представила новый коммерческий «каблучок» Rifter, пришедший на смену Партнеру.

Фото: Peugeot