В Калуге начали выпуск Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller

На калужском заводе ООО «ПСМА Рус» стартовал выпуск по полному циклу микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Сегодня в Калуге приступили к производству пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Эти автомобили подойдут для использования как в городе, так и для поездок на дальние расстояния. В них будет удобно передвигаться большой семье, также подойдут они и для использования в качестве бизнес-автомобилей.

Микроавтобусы построены на единой платформе EMP2 и доступны как в обычном (M — 4959 мм), так и в удлиненном (XL — 5309 мм) варианте.

В салоне могут разместиться 7–8 пассажиров в зависимости от версии, а объем багажного отделения составляет 1384 л даже при разложенных сиденьях второго и третьего рядов.

Локализованная линейка обеих моделей пополнилась версией с двигателем 1.6 HDi мощностью 95 л.с., агрегатированным механической трансмиссией. Кроме того, автомобили по-прежнему оснащаются дизельным двигателем 2.0 (150 л.с.), работающим в паре с 6-диапазонным автоматом. С механикой машина расходует в смешанном цикле 6 л топлива на 100 км, с АКП — 6,2 л/100 км.

Прием заказов на Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller локального производства начался одновременно со стартом выпуска во всех дилерских центрах Citroen и Peugeot. Автомобили стали не просто доступнее, некоторое опциональное оборудование перешло в разряд серийного. Так, для уровня Feel (SpaceTourer) и Active (Traveller) серийными стали задние датчики парковки и кожаный руль с управлением аудиосистемой.

Сейчас предложат лишь одну комплектацию — Feel/Active, а с июня этого года в продажу поступят «топовые» комплектации Business Lounge (SpaceTourer) и Business VIP (Traveller). Уже в начальной комплектации микроавтобусы оснащены двухзонным климат-контролем, двумя рядами легко трансформирующихся съемных сидений, аудиосистемой с 8 динамиками, задними датчиками парковки и кожаным рулем с управлением аудиосистемой.

В «старших» комплектациях Business Lounge (SpaceTourer) и Business VIP (Traveller) на локально произведенных версиях в список серийного оборудования добавилась система улучшения проходимости в сложных дорожных условиях Grip Control.

Автомобили адаптированы для российского рынка и оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, имеют усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет (175 мм), защиту картера двигателя, догреватель дизельного двигателя, аккумулятор увеличенной емкости, усиленный генератор, стартер двигателя и полноразмерное запасное колесо.

Начальная стоимость моделей составляет 1 999 900 рублей.

Производство фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy на заводе в Калуге стартовало еще в марте. Цена самой простой версии — 1 469 900 рублей. Сейчас на конвейере собирают шесть моделей концерна PSA.

Сейчас на конвейере собирают шесть моделей концерна PSA. В Пекине Citroen показал новый компактный кроссовер C4 Aircross.

Фото: PSA