В России начали собирать две новые модели Peugeot и Citroen

На конвейере калужского завода «ПСМА Рус» начали собирать фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в двух вариантах длины (L2 — 4,95 м и L3 — 5,30 м) с высотой кузова до 1948 мм. Колесная база — 3275 мм. Вариантов полной массы тоже два: до 2,5 т и более 3,0 т. Объем грузового отсека — от 5,8 до 6,6 кубометров.

Старт производству дали генеральный директор завод ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве, исполнительный вице-президент Группы PSA Кристоф Бержеран и губернатор калужской области Анатолий Артамонов (слева направо).

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy российской сборки оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 л и 2,0 л, мощностью 90 л.с. (215 Нм) и 150 л.с. (370 Нм) соответственно. Оба мотора соответствуют экологическим нормам Евро-5. Первый агрегатируют с механической 5-ступенчатой коробкой передач, более мощный — с 6-ступенчатой.

Фургоны адаптированы к российским условиям эксплуатации. У них усилена подвеска и увеличен до 175 мм дорожный просвет, а картер двигателя прикрыт металлической защитой. Все автомобили оснащены предпусковым подогревателем и аккумулятором увеличенной емкости. Помимо этого собираемые в России Jumpy и Expert будут уже в базе оснащены противотуманными фарами, обогревами сидений, кондиционером, парктрониками, датчиками света и дождя.

Кузова фургонов полностью сваривают и окрашивают в России.

Чуть позже гамма предлагаемых модификаций фургонов будет расширена за счет пассажирских (8+1 и 9+1) и грузопассажирских (4+1 и 5+1) версий, рефрижераторов, инкассаторских автомобилей, скорой медицинской помощи и т.п.

В середине года на конвейер также встанут пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Причем все автомобили будут собирать на одной линии.

На данном этапе степень локализации производства составляет 40% и в ближайшее время должна еще увеличиться. Несмотря на это и местную сборку, цены на автомобили оказались чуть выше ожидаемых. Так, самая простая версия Jumpy/Expert L2 c 90-сильным мотором оценена в 1 469 900 рублей, а за самую дорогую L3 со 150-сильным двигателем просят уже 1 759 900 рублей.

Jumpy и Expert собирают на одной ветке конвейера вместе с моделями Citroen C4 и Peugeot 408. В течение года к ним присоединятся пассажирские микроавтобусы SpaceTourer и Traveller.

Модификации фургонов Citroen Jumpy/Peugeot Expert и рекомендованные цены