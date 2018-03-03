В России начали собирать две новые модели Peugeot и Citroen

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy российской сборки оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 л и 2,0 л, мощностью 90 л.с. (215 Нм) и 150 л.с. (370 Нм) соответственно. Оба мотора соответствуют экологическим нормам Евро-5. Первый агрегатируют с механической 5-ступенчатой коробкой передач, более мощный — с 6-ступенчатой.
Фургоны адаптированы к российским условиям эксплуатации. У них усилена подвеска и увеличен до 175 мм дорожный просвет, а картер двигателя прикрыт металлической защитой. Все автомобили оснащены предпусковым подогревателем и аккумулятором увеличенной емкости. Помимо этого собираемые в России Jumpy и Expert будут уже в базе оснащены противотуманными фарами, обогревами сидений, кондиционером, парктрониками, датчиками света и дождя.
Чуть позже гамма предлагаемых модификаций фургонов будет расширена за счет пассажирских (8+1 и 9+1) и грузопассажирских (4+1 и 5+1) версий, рефрижераторов, инкассаторских автомобилей, скорой медицинской помощи и т.п.
В середине года на конвейер также встанут пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Причем все автомобили будут собирать на одной линии.
На данном этапе степень локализации производства составляет 40% и в ближайшее время должна еще увеличиться. Несмотря на это и местную сборку, цены на автомобили оказались чуть выше ожидаемых. Так, самая простая версия Jumpy/Expert L2 c 90-сильным мотором оценена в 1 469 900 рублей, а за самую дорогую L3 со 150-сильным двигателем просят уже 1 759 900 рублей.
Модификации фургонов Citroen Jumpy/Peugeot Expert и рекомендованные цены
|
Длина
|
Двигатель, коробка передач
|
Полная масса
|
Полезная нагрузка
|
Объем грузового отсека
|
Базовая комплектация
|
Улучшенная комплектация
|
L2
|
1.6HDi
90 л.с.
5MT
|
2495
|
768
|
5,8 м³
|
1 469 900р.
|
|
3060
|
1333
|
5,8 м³
|
1 519 900р.
|
|
2.0HDi 150 л.с.
6MT
|
2495
|
678
|
5,8 м³
|
1 569 900р.
|
|
3149
|
1332
|
5,8 м³
|
1 619 900р.
|
|
L3
|
2.0HDi 150 л.с.
6MT
|
2495
|
666
|
6,1 м³
|
1 619 900р.
|
|
3106
|
1277
|
6,1 м³
|
1 669 900р.
|
|
2495
|
666
|
6,6 м³
|
|
1 709 900р.
|
3106
|
1277
|
6,6 м³
|
|
1 759 900р.
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