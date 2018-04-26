Новый Citroen C4 Aircross: великий китайский удлинитель

Фирма Citroen представила на Пекинском автосалоне новый компактный кроссовер C4 Aircross. От уже продающегося в России паркетника C3 Aircross он отличается не только увеличенной колесной базой.

На китайском рынке C3 Aircross не продается — вместо него здесь предлагается паркетник C3-XR. Но и C3 Aircross, что называется, пригодился: на его основе французы вместе с китайцами из Dongfeng сделали более крупную модель C4 Aircross, которая пришла на смену одноименному клону Mitsubishi ASX. По сравнению с C3 Aircross колесная база выросла с 2604 до 2655 мм, длина — с 4155 до 4275 мм, и в таком виде кроссовер аккурат попадает в нишу между C3-XR и C5 Aircross.

Снаружи китайский C4 Aircross от европейского «коротыша» C3 Aircross проще всего отличить по фирменным подушечкам Airbumps на боковинах (у «европейца» их нет). Внутри изменений больше: у китайской модели собственный двухспицевый руль, оригинальная, более богато оформленная центральная консоль, нормальный широкий бокс-подлокотник между передними креслами вместо узенького «костыля» у европейской модели, проекционный экранчик над основным щитком приборов и мультимедийная система, заточенная под китайские интернет-сервисы.

Прибавка к длине пошла, конечно же, на пользу пассажирам второго ряда: запас пространства в коленях составляет 178 мм — лучший, как утверждает производитель, показатель в классе.

C4 Aircross появится у китайских дилеров в ближайшее время с двумя двигателями на выбор, оба бензиновые с турбонаддувом: 1,2 л (136 л.с.) и 1,6 л (167 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Привод — только на передние колеса.

За пределами Китая C4 Aircross вряд ли появится, а вот более крупный и дорогой C5 Aircross в Россию обещали привезти.

В начале марта на калужском заводе «ПСМА Рус» стартовало производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения.

В феврале фирма Citroen представила Berlingo третьего поколения, который из «каблучка» превратился в полноценный минивэн, у которого есть в том числе кросс-версия.

Фото: Кирилл Милешкин и Citroen