Citroen C4 Aircross: метис

Много ли французского в Citroen C4 Aircross, каков он на улицах российского города и в чем разница между ним и японским клоном? Это и другое я выяснял за рулем кроссовера.

DSC 9199

Начну с того, что я не фанат «Ситроенов». Нестандартное расположение зеркал, рамка номера, болтающаяся ниже защиты двигателя, — подобные мелочи раньше меня сбивали с толку. Aircross другой. Он вообще не был бы похож на Citroen, если бы не двойной шеврон на передке. Ни для кого не секрет, что C4 Aircross построен на базе японского Mitsubishi ASX и технически машины идентичны, за исключением некоторых штрихов, а приставка C4 — не более чем маркетинговый ход.

У Citroen жестче подвеска (хотя и донор не отличался особой плавностью). Амортизаторы подзажаты в угоду лучшей управляемости. И если на отличном асфальте это можно нащупать, то на разбитой дороге ни о какой лучшей управляемости говорить не приходится. Жалко красивые колеса, да и седоков, чья пятая точка подробно демпфирует вибрации.

DSC 9200

Но главный конек, конечно, внешность. Выразительная оптика, соблазнительные обводы кузова — все выполнено стильно и со вкусом. Машина красивая, а в моем случае коричневый металлик придает еще солидность и дороговизну.

DSC 9170

Жаль, внутри машина гораздо скромней, в отличие от того же DS4, чей салон без пяти минут произведение искусства. Тем не менее скромность не порок, и объективно попенять можно разве что на глянцевый пластик, который быстро заляпывается, или на простецкий мультимедийный дисплей в варианте без навигации. В остальном порядок: удобный руль, приличная аудиосистема, цветной информационный экран между приборами, бесключевой доступ. Все атрибуты современного автомобиля.

Правда, мне, как любителю поднимать кресло высоко, потолок оказался низок, при посадке задеваю головой.

DSC 9240

На ходу Aircross по повадкам очень похож на старшего брата C-Crosser. Только вот двухлитровый мотор экологи совсем задушили. Пауза при старте «педаль в пол» весьма заметная, при том что эластичность на средних скоростях (80–100 км/ч) у машины приемлемая. Вариатор обучен виртуальным передачам и справляется с работой достойно, во всяком случае понимая с ним гораздо больше, чем с роботом на хэтчбеке C4.

По данным маршрутного компьютера, расход топлива в смешанном режиме составил около 11 л на 100 км.

DSC 9176

К управляемости и тормозам с точки зрения вседорожника у меня также нет претензий. Тормозит, поворачивает. В городе проблем не обнаружил.

DSC 9230

В дверных карманах удобно помещается бутылка, кроме того, три ниши под нее отформовано на центральном тоннеле. Сам бардачок невелик, зато между передними сиденьями — вместительный бокс с розеткой, AUX- и USB-портами. На задних местах вполне просторно и багажник не мал. Под полом — полноразмерная запаска, правда, на штампованном диске и с другой резиной.

DSC 9222

Управление внедорожными режимами возложено на традиционный барашек, в отличие от кнопочного варианта на Outlander XL. Проверять проходимость на Aircross смысла никакого. Жалко бампер, да и внедорожные возможности в нашем случае ограничивает вариатор. Буксовать или лезть на отвесные склоны чревато перегревом. Однако проехать ходом заснеженный участок или раскисшую грунтовку, судя по свесам и дорожному просвету, — самое то.

Так, для кого же Aircross? Citroen C4 Aircross занял свободную и перспективную нишу компактных кроссоверов. Эта машина для тех, кто хочет зимой увереннее ездить по скользким дорогам и предпочитает это делать на красивой машине, хотя у нас, особенно за пределами Москвы, подобные машины продолжают считать выбором слабой половины человечества.

201204290832 no copyright [1]

Начальная цена на полноприводный двухлитровый Aircross — миллион и девять тыс. руб., на моноприводный — от 779 тыс. руб.