Citroen DS4: вторая «богиня» и ее родственники

Этот тестовый Citroen DS4 — второй автомобиль премиальной ситроеновской линейки DS. Второй-то второй, но все-таки про линейку DS лучше говорить «вторая». Готов пойти на это допущение в угоду конструкторам и маркетологам Citroen, подчеркивающим во французском произношении букв de-es демоническое присутствие богини. Итак, вторая из современных «богинь» Citroen.

Насколько сильным было вмешательство сверхъестественных сил в облик и техническую составляющую DS4, судить не буду, но автомобиль неординарной внешности получил вполне земной бензиновый двигатель с турбонаддувом 1,6 л мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый «автомат» и привод на передние колеса. Комплектация So Chic с богатыми опциями и кожаным салоном за 945 000 рублей — это та золотая середина, на которую стоит ориентироваться при выборе между DS4 на «ручке» с мотором 120 л.с. за 757 000 рублей и 200-сильной «богиней»-спортсменкой (комплектуется только ручной коробкой) за 1 107 000 целковых. Середина, замечу, сочетающая в себе комфорт, разумную мощность и удобство автоматической трансмиссии. Мне, в меру спортивному, ценящему стиль горожанину, подошла бы именно она.

Citroen DS4 Citroen DS4

Citroen DS4

Нет, есть в этом автомобиле что-то демоническое, алогичное и противоречивое. Вроде бы выступает он в хорошо известном классе С, но совсем не похож на одноклассников. Он выше и старше других, у него удобная, почти вертикальная посадка... И тут меня осенило — новая ситроеновская «богиня» оказалась кроссовером, этаким обожествленным дизайнерами и маркетологами Peugeot 3008! Да, так и есть, все сходится, и производят DS4 и Peugeot 3008 на одном заводе PSA в Сошо.

Citroen DS4 Citroen DS4

Citroen DS4

Моя догадка полностью подтвердилась, когда я повнимательнее пригляделся к интерьеру. Архитектура передней панели полностью повторяется, то же самое в отношении организации водительского места и передней консоли. К ней у 3008-й прикреплена элегантная рукоятка, за которую может ухватиться пассажир переднего сиденья, чтобы увереннее себя чувствовать в поворотах. В Citroen рукоятки нет, но она, в общем-то, и не нужна, кресла с развитой боковой поддержкой надежно удерживают седоков.

Citroen DS4 Архитектура передней панели Citroen DS4 схожа с Peugeot 3008

Архитектура передней панели Citroen DS4 схожа с Peugeot 3008

Tри года назад мне довелось одним из первых оценить достоинства первого кроссовера Peugeot, то, как он вел себя на дороге. Затем было много путешествий на нем по Европе, в том числе и визит на завод в Сошо. Всякий раз меня приятно удивляло сочетание достаточно жесткой и в то же время энергоемкой подвески, обеспечивающей комфорт и минимизирующей крены в повороте. Своими реакциями Citroen DS4 напомнил об этом, и мне снова захотелось ехать долго и интересно.

Citroen DS4 Верхнюю границу панорамного лобового стекла можно раздвигать пассажиру и водителю раздельно, увеличивая или уменьшая угол обзора. Идея впервые воплотилось на модели Citroen C3.

Верхнюю границу панорамного лобового стекла можно раздвигать пассажиру и водителю раздельно, увеличивая или уменьшая угол обзора. Идея впервые воплотилась на модели Citroen C3.

Панорамное лобовое стекло, которым не мог похвастаться автомобиль со львом на решетке радиатора, очень бы пригодилось на туристических маршрутах, а вот с обзором назад у «богини» чуть похуже — энергичная линия крыши привела к уменьшению площади заднего стекла. Да и багажник оказался поменьше. Но что там стекло, что там багажник — эта машина создана, чтобы рассматривали ее саму, чтобы ею любовались. В ней формы отчасти важнее содержания.

Citroen DS4 В комплектации So Chic дополнительное место в багажнике «съедает» сабвуфер, подчеркивая не утилитарный характер автомобиля.

В комплектации So Chic дополнительное место в багажнике «съедает» сабвуфер, подчеркивая неутилитарный характер автомобиля.

Именно об этом упомянул мой коллега, когда указал мне на треугольный выступ задней двери, в котором разместилась ручка открывания, а когда понял, что еще и стекло не опускается, то сделал выбор в пользу другой модели, правда, этой же марки. Шарма у Citroen хватает!

Citroen DS4 Citroen DS4 унаследовал от кроссовера Peugeot увеличенный дорожный просвет. Два выхлопных сопла в задней части всего лишь имитация. Глушитель имеет один выход под днищем.

Citroen DS4 унаследовал от кроссовера Peugeot увеличенный дорожный просвет. Два выхлопных сопла в задней части — всего лишь имитация. Глушитель имеет один выход под днищем.

Если бы меня попросили в дух словах сказать, что такое DS4 в комплектации So Chic, то не задумываясь ответил бы, что это — оригинальность, поставленная на спортивные колеса. Пятидверный хэтчбек, выглядящий как купе, на базе кроссовера. Как вам такое необычное блюдо?

Citroen DS4 Citroen DS4

Citroen DS4

Чтобы его по-настоящему распробовать, московские пробки не годятся. В них можно забавляться тем, что время от времени менять цветовую гамму приборной панели и полифонического звукового сопровождения сигналов поворота. Если на вашем компьютере включен звук, можете послушать. Вырвавшись на простор подмосковных дорог, следите за скоростью. DS4 со 150-сильным мотором и работающим как часы «автоматом» — весьма резвая машинка. На начальном этапе разгона подвеска может показаться несколько жестковатой, но, чуть разогнавшись, вы сами поймете, что это именно то, что нужно. На такой машине спина не устанет после длительной поездки.

Мелодии работы поворотников

http://www.zr.ru/events/geneva/tag/citroen-ds Цвет индикации на приборном щитке может задавать водитель.

Цвет индикации на приборном щитке может задавать водитель.

Насколько хорошо идут продажи ситроеновских «богинь», я поинтересовался у генерального директора компании г-на Фредерика Банзе в Женеве. Оказалось, очень неплохо. Только в прошлом году в Европе «дэ-эски» разошлись тиражом в 180 тысяч экземпляров. Значит, любителей французской экзотики не так уж мало. И это радует.

DS5 Генеральный директор Citroen Фредерик Банзе у старшей из «богинь», модели DS5

Генеральный директор Citroen Фредерик Банзе у старшей из «богинь», модели DS5

Мы только отдали тестовую DS4, как пришло известие о начале продаж в России третьей и самой крупной из «богинь» — DS5. Вот как раз возле нее я и сфотографировал Фредерика Банзе. С этой, третьей по счету представительницей ситроеновского пантеона мы надеемся вскоре вас познакомить.

Первая встреча: впечатления Ярослава Маршалкина

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Впервые DS4 я увидел на Парижском автосалоне в 2010 году. Работа корреспондента на международных мотор-шоу, особенно если это интернет-СМИ, обычно состоит из постоянной беготни. Отснял десяток кадров, присел в машину на пару секунд, взял релиз и побежал в пресс-центр выкладывать материал для любимых читателей. В подобном цейтноте даже новые Bentley и Bugatti не особо впечатляют. Я задержался на стенде Citroen намного дольше обычного после того, как заглянул внутрь DS4 — машина впечатлила! Естественно, когда машина появилась во дворе редакции, прокатиться было интересно, и даже несмотря на отвратительную погоду, настроение на протяжении нескольких дней, проведенных за рулем DS4, было отличным. Шоколад, бананы, шопинг, секс — у каждого свой способ получения эндорфинов. И в этот ряд я бы записал и новый Citroen.

Осенью прошлого года я прокатился на C4, и впечатления о машине еще свежи. Несмотря на традиционно интересные дизайнерские решения, C4 оказался пресным, в первую очередь из-за тупого робота, портящего езду. На Citroen DS4 стоит отличный «автомат». При динамичной езде коробка резво перебирает передачи, зависая на пониженных в повороте, при торможении она услужливо подтыкает пониженные точно так же, как это делал бы я. Субъективно такой «автомат» не хуже технически безупречной DSG. Есть только один минус — когда стоишь в пробке, а селектор расположен в режиме drive, заметны вибрации (при отсутствии оных в работе мотора), приходится переводить рычаг в нейтраль и удерживать машину тормозами.

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Интерьер DS4 — маленькое произведение искусства. Отличные кресла с массажем, добротная эргономика, внимание к мелочам: будь то рифление металлических деталей или фигурно выделанная кожа. А именно из таких вещей и складывается ощущение дорогого предмета. Хороша и 8-канальная аудиосистема Denon, только жаль, что 7-дюймовый экран, на который выводится мультимедийная и навигационная информация, не сенсорный. Даже ключ зажигания — украшение, хотя бесключевой доступ уже пора вводить как стандарт, если им обзавелись даже такие малыши, как Kia Picanto и Nissan Micra. Возможно, при создании DS4 ориентировались на скрупулезность немцев, та же меняющая окрас подсветка приборов — привет Mini.

Citroen-DS4_2012_1600x1200_wallpaper_3a Приборы, по желанию, меняют несколько оттенков от белого до синего

Приборы по желанию меняют несколько оттенков, от белого до синего.

Машина заметная, она интересует других водителей, соседи по потоку сверлят взглядами, а на мойке водитель Infiniti поинтересовался ценой.

Едет DS тоже отлично. Придраться не к чему, и работа гидроусилителя и тормозов выверена. Турбированный мотор хорошо тянет на всем диапазоне оборотов, и с «автоматом» они как одно целое. Подвеска мне понравилась — на скорости немного потряхивает, но шума при проезде кочек и стыков нет, может, в плюс сыграли мягкие для асфальта шины Goodyear Ultra grip performance, которые при этом хороши в поперечном сцеплении. Несмотря на постоянное желание придавить газ, по компьютеру расход топлива составил не более 15 л на 100 км.

Citroen-DS4_2012_1600x1200_wallpaper_6e Линию DS отичает ювелирное внимание к деталям

Линию DS отличает ювелирное внимание к деталям. Перед вами всего лишь дверная ручка.

Citroen DS4 — идеальная машина для модника, которому не хватило денег, например, на Range Rover Evoque. Внешность колобка с неплохим дорожным просветом не наводит на мысли о том, что перед тобой машина с драйверским потенциалом, однако на деле машина позволяет зажечь. Даже немного жаль, что на DS будут ездить дамочки, не реализующие и половину потенциала машины, как это часто бывает с Mini.

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И хотя я себя не отношу к модникам, я бы хотел ездить на DS4. Даже «ситроено-пежовские» зеркала в непривычном месте меня впервые не раздражают. Пожалуй, это первый Сitroen, который мне по-настоящему понравился. Только цвет кузова я бы выбрал более яркий.

pic_3 Технические характеристики Citroen DS4 в сравнении с «родственниками»

Технические характеристики Citroen DS4 в сравнении с «родственниками»