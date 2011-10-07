Citroen C4: противоречивый фрукт

Подводим итоги спустя две недели, проведенные за рулем нового C4.

Признаюсь, я никогда не был приверженцем французских машин. Вроде та же легковушка, но либо зеркала в непривычных местах, либо ступица неподвижная, а приборы смещены к центру. Благо, новый Citroen лишен прежней экстравагантности. Если выразительный передок еще напоминает концепты, то силуэт легко сравнить с «Фокусом» или «Астрой» нового поколения. Зализанные бока, плавные линии, ничего революционного и ничего спорного. С одной стороны — благо, с другой — глазу зацепиться не за что. Те же корейцы с маэстро Шраером на фоне французских законодателей моды внешне в чем-то интереснее. Но о вкусах не спорят!

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Зато внутри все в лучших европейских традициях: дорогие мягкие материалы, оригинальная архитектура консоли, красивые приборы. Порадовал дисплей. Он хоть и монохромный, с невысоким разрешением, но выводящий множество полезной информации как с маршрутного компьютера, так и с аудиосистемы. Климат-контроль имеет три режима. Можно выбирать между легким ветерком или мощным потоком воздуха.

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Кресла удобные, с развитой боковой поддержкой и широким диапазоном регулировок. Руль настраивается как по высоте, так и по вылету. Сама баранка тоже оптимального сечения, да и просто красивая. На задних местах нетесно, хотя спинка расположена под прямым углом, не позволяя особенно расслабиться.

Багажник — эталон, за исключением высокого бортика. Причем в подполье спрятана не докатка, а полноценная запаска. Кресла при трансформации, пусть и легко складываются, но ровной поверхности не добиться, остается ступенька.

За рулем возникает сразу несколько вопросов. Первый — к обзорности. Вроде в передних стойках ничего необычного, но они перекрывают значительный сектор в повороте. Зеркала тоже неидеальные: со скошенными углами, без широкоугольной искажающей зоны, они оставляют большой угол мертвой зоны, но за доплату можно оснастить машину системой BLISS.

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Еще один минус — узкий педальный узел. Акселератор по сравнению с другими педалями чрезмерно утоплен, и при переносе ноги с газа на тормоз цепляешься подошвой. Можно даже нажать на обе сразу, если ботинок попал не по центру педали.

Разгоняется C4 не слишком расторопно. Усугубляет положение несогласованность старого четырехступенчатого автомата. Переходы со ступени на ступень сопровождаются ощутимыми рывками, особенно если включить спортрежим или активно педалировать. За две недели теста у меня расход топлива в городе составил 12 л на 100 км.

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Но есть и приятные моменты — чуткие тормоза, усилие на которых легко дозировать, понятное рулевое управление с приятным сопротивлением при рулёжке и комфортная подвеска. Если не превышать скорость, подвеска достойно справляется как с дорожными огрехами, так и с крутыми поворотами. Шум в салоне если и возникает, то только от мотора, который приходится крутить из-за нерасторопности коробки и ограниченного количества передач.

Ночью при заездах во дворы повороты помогают освещать дополнительные фары, которые включаются в зависимости от поворота руля.

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Какое осталось послевкусие после Citroen C4? Противоречивое. С одной стороны, раздражитель в виде пары мотор+АКП, с другой стороны — успокоительное в виде комфортной езды и достойного интерьера. Я так и не смог ответить на вопрос, готов ли идти на компромисс. А для тех, кто определился с выбором, есть хорошая новость — на C4 почти нет очередей.