Новый BMW 3-й серии и другие звезды Парижского автосалона 2018

***

В остальном, к счастью, все по-прежнему: классическая компоновка, заводные турбомоторы, 8-ступенчатый автомат и выверенная управляемость.

На BMW 3-й серии рука художников покусилась даже на самое святое — «изгиб Хофмайстера» на сочленении задней стойки кузова и стекла двери. Элемент, ведущий историю с 1961 года, стал стреловидным. Не иначе символизирует движение вперед.

Четыре круглые фары пока сохраняются, но росчерки габаритов уже превратились из кругов в «скобки». Известные всему миру «ноздри» радиаторной решетки срослись воедино и утратили часть своей харизмы. Циферблаты приборов тоже сменили идеально круглую форму на странные многоугольники (говорят, с оглядкой на ту же решетку радиатора).

«Трешка» BMW в кузове G20 перешла на модульную платформу CLAR. Скоро это будет самый компактный из баварских заднеприводников («копейка» вот-вот сменит поколение и классическое шасси на переднеприводное UKL). И больший интерес, нежели техника, вызывает то, как дизайнеры BMW продолжают переосмысливать элементы фирменного стиля.





***

17:55 Mercedes EQC

Материалы по теме Электрический Mercedes-Benz EQC: два мотора и 450 километров на зарядке

Несколько лет назад Daimler презентовал суббренд EQ для выпуска электромобилей. В Париже чествовали его первенца — кроссовер EQC. Буква «С» на конце индекса обозначает, что в иерархии Мерседеса он ровня седану С-класса и кроссоверу GLC. Собственно, на платформе последнего он и построен: дизайнерское сходство налицо.

Конкуренты уже ждут: это и Tesla Model X, и Jaguar I-Pace, и стоящий на этом же салоне буквально по соседству Audi e-tron. Да и BMW iX3 на подходе. Короче говоря, битва грядет эпическая: все гранды премиум-сегмента одновременно выводят на рынок свои машины новой, электрической эпохи.

Скоро в тестах мы будем оценивать уже не рулежку и мощность двигателя, а соответствие заявленного запаса хода реальному, скорость интернета на борту и удобство зарядки. И к пионерам электрификации стоит присмотреться повнимательнее всем: скоро эти силовые агрегаты придут и в массовый сегмент.

***

17:36 BMW Z4

Третье поколение «зетки» показали незадолго до Парижа на фестивале в Пеббл-Бич. Но для широкой публики мировая премьера случилась здесь, на мотор-шоу.

Обратите внимание: на родстере даже фары уже не типично бээмвэшные, хотя намек на четырехглазость остался. Не иначе, дурное наследие родства с Тойотой. BMW Z4 и возрожденная Toyota Supra построены на одной платформе. Правда, первый оказался родстером, второй — купе, а их внутреннее убранство не имеет ничего общего. Но все же родственники.

«Зетка» оснащается складной матерчатой крышей и по основным параметрам верна канонам своего класса. Заказы на Z4 уже принимают в России. Цена — от 3 190 000 рублей за машину со 194 силами под капотом.

***

17:22 BMW X5

Редкий случай: предшественник был успешен на рынке, но рестайлинга не дождался. Для досрочной смены поколения X5 у BMW было две причины.

Материалы по теме Абсолютно новый BMW X5 всплыл в Москве. Задолго до официальной премьеры!

Первая — обновление остальной линейки. Кроссоверы Х1, Х3 и Х4 уже базируются на новых шасси, в ноябре выйдет еще и Х7. На этом фоне делающая основную кассу парочка Х5/Х6 на старой «тележке» выглядит неправильно. И баварцы потратились на восстановление рыночной справедливости.

Вторая — смена поколения у главного конкурента Mercedes GLE. Как с ним тягаться не будучи на острие прогресса? Зато теперь оба «немца» на равных, и будет очень интересно посмотреть, чья возьмет.

Среди примечательных моментов нового «икс-пятого» отметим впервые появившуюся на модели пневмоподвеску всех четырех колес, автопилот езды задним ходом по траектории, которую запомнила электроника, и еще более спортивный облик.

В России BMW X5 уже продается.

***

17:01 Mercedes-AMG A35

Мерседес А-класса напоминает типичную историю, когда упитанный увалень с годами превращается в атлета. Могли ли первые два поколения мечтать, что когда-то с их именем станут соседствовать литеры AMG? А вот нынешний хэтчбек, пожалуй, в агрессивном обвесе смотрится даже гармоничнее, чем в «гражданском» обличье.

«Тридцать пятый» А-класс с 306 силами под капотом — это только начало истории. В следующем году нас ждут еще две модификации, AMG A45 и AMG A45 S, причем у обеих будет как минимум по 400 сил! Гонку вооружений наверняка поддержат заклятые друзья в лице BMW 1-й серии и Audi A3.

Может показаться странным, что в нынешний век строгого финансового расчета концерн Daimler тратится сразу на три имиджевые версии в рамках одной модели. Но, видимо, все они приносят неплохой доход и количество работы у ателье AMG с каждым годом только прибавляется.

***

16:50 Porsche Macan

У компактного кроссовера случился малозаметный рестайлинг. Ничего необычного — стандартный набор из фар-фонарей-бамперов. В гамме обнаружился новый турбомотор на 245 сил. Это, конечно, Porsche, но сэкономить на транспортном налоге приятно и толстосумам.

Радикальное увеличение диагонали салонного дисплея — с 7,2 до 10,9 дюйма — повлекло изменения по всей приборной панели. Стало современнее, но компания по-прежнему верна концепции с россыпью клавиш, от которой ушли уже все.

Обновление плюс улучшение базовой комплектации привели к тому, что в России Macan подорожал с 3 512 000 до 3 729 000 рублей. В базовой комплектации, разумеется: мощные и хорошо упакованные версии дороже на миллионы.

***

16: 14 Mercedes-Benz GLE

В свое время Mercedes M-класса стал первым в мире премиальным кроссовером — еще до появления BMW X5 и прочих Кайенов. В прошлой генерации он сменил название на GLE, а в Париже предстал в новом кузове.

Мускулистый капот и узнаваемая стойка позади задней двери остались и на четвертом по счету кроссовере, но в остальном GLE не узнать. Стиляга! К интерьеру не придраться, хотя кому-то наверняка не понравится его чрезмерная «пригламуренность». С другой стороны, взгляните на новый Гелендваген! Но для премиума это в порядке вещей.

На то, что Mercedes GLE вышел на другой уровень, явно указывает уникальная для сегмента электрическая регулировка половинок заднего дивана.

Крайне любопытно проверить кроссовер в деле — вне дорог. На наших «роликовых» тестах предыдущий GLE показал великолепную подготовку полного привода. А новичок получил еще и «прыжковый» режим пневмоподвески для преодоления рыхлого снега или песка.

***

15:45 Mercedes-Benz B-класса

***

15:32 Audi A1





Несмотря на статус самой доступной модели Audi, хэтчбек А1 особой популярности не снискал. И тем не менее немцы все-таки выпустили второе поколение.

Машину сделали слегка непохожей на остальные Audi — без трехоконного профиля, десятилетиями служившего визитной карточкой машин из Ингольштадта. Еще одна дизайнерская фишка — воздухозаборник над решеткой радиатора.

Материалы в салоне ожидаемо простенькие (по меркам премиума). Места внутри, как в любом другом хэтче В-класса. Но — скучновато.

На поставки в Россию можно не рассчитывать. Предшественник наш рынок покинул досрочно и даже в благополучные времена продавался слабо. Соотечественники если и готовы купить недорогой премиум, то за отправную точку берут гольф-класс или имиджевый Mini.

***

15:00 Audi e-tron

Дальнобойный электрический кроссовер — новая эра мирового автопрома. Несколько лет сливки в сегменте собирала Tesla Model X, но теперь с монополией и безоблачными деньками для «американки» покончено. Несколько месяцев назад вышел Jaguar I-Pace, а теперь — еще и Audi e-tron.

Если не открывать капот, вседорожник и не заподозришь в инновационной начинке. Видимо, именно по этой причине в Ингольштадте не стали присваивать машине традиционный цифровой индекс — чтобы подчеркнуть ее особый статус. Когда «е-троны» расплодятся и станут обыденностью, тогда маркетологи и перестанут выделять их в отдельную касту.

Интерьерные решения, конечно, вызывают вздох восхищения, но уже знакомы по другим Audi. Зависть конкурентов и интерес посетителей прикованы к уникальной опции. Вместо зеркал заднего вида красуются видеокамеры, изображение с которых выводится на два дисплея в салоне, установленных на дверях. Удобно, практично, но смотреть в другое место себя нужно заставить. Да и картинка с камеры отличается от зеркальной — глазу требуется привыкнуть.

***

Все новости Парижского автосалона 2018 — в спецпроекте «За рулем».