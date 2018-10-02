Audi e-tron quattro: два электромотора и камеры вместо зеркал

На автосалоне в Париже состоялась мировая премьера первого электрического кроссовера с четырьмя кольцами на радиаторной решетке.

Машину рассекретили еще две недели назад на специальном мероприятии в Сан-Франциско, но публичный дебют серийной машины прошел сегодня в Париже. В Audi говорят, что e-tron quattro открывает важную веху в истории компании.

Облик новинки выдержан в едином фирменном стиле Audi и в принципе по облику электрический кроссовер сильно напоминает Audi Q5 и Q7. С длиной в 4902 мм он займет промежуточное место между ними. У Audi e-tron quattro даже есть радиаторная решетка, пусть по большей части и бутафорская. А еще — очень много хрома в отделке.

Но самое главное скрыто от глаз. Кроссовер имеет два электромотора (по одному для каждой оси) суммарной мощностью 360 л.с. У силовой установки есть режим «овербуст», кратковременно увеличивающий отдачу до 408 л.с. А вот при постоянной средней скорости, например, на загородных магистралях, задействован только задний мотор, а мощность кроссовера падает до 180 л.с.

Интересно, что даже во время презентации серийной модели не были названы точные динамические показатели: дескать, до 100 км/ч кроссовер разгоняется за «около 6 секунд», а о максималке и вовсе умолчали. Зато представители Audi рассказали о том, что на одной зарядке кроссовер с батареей емкостью 95 киловатт-часов сможет проехать до 400 километров по стандартам нового цикла WLTP, который максимально приближен к реальным условиям эксплуатации. Зарядка батареи до 80% на «быстрой» станции (их сеть в Европе Audi развивает совместно с другими автопроизводителями) займет полчаса, а от обычной бытовой сети — 8,5 часов.

Кругом тач-скрины и экраны, будто попал в виртуальную реальность

Audi e-tron quattro получил пневмоподвеску, которая заставляет «приседать» автомобиль на 26 мм на высоких скоростях. В режиме offroad клиренс можно увеличить на 50 мм.

Главная фишка кроссовера — камеры вместо зеркал заднего вида. Изображение с них передается на небольшие экраны в районе передних стоек. Audi отстаивает первенство в применении такой технологии на серийных автомобилях у Lexus, который будет оснащать камерами седаны ES. Но есть одно «но» — камеры вместо зеркал законодательно разрешено использовать только в Японии. Во всех остальных странах e-tron Quattro будет продаваться с обычными зеркалами. Впрочем, жаловаться на маленькое количество экранов никто не будет. Панель приборов здесь виртуальная, климат-контроль также управляется с тач-пада: эти решения уже опробованы на новых Q7, Q8 и A8.

Картинка с камер выводится на небольшие экраны, расположенные на передних дверях

Машины будут собираться в Германии. Первые клиенты получат свои электрические кроссоверы в середине следующего года. В минимальной комплектации автомобиль обойдется в 79 900 евро в Европе и 74 800 долларов в США. Основными конкурентами Audi e-tron quattro станут Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X.

В Mercedes-Benz успели обогнать Audi и представили свой электрический кроссовер в начале сентября. Кстати, он тоже празднует мировую премьеру на автосалоне в Париже.

Бум электромобилей захлестнул автопроизводителей. Даже в Mazda не удержались и пообещали электрифицировать все свои модели.

Фото: Audi