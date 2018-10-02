Mazda возродит роторный двигатель в 2020 году. Не спешите радоваться

Японцы официально признались в том, что работают над роторным двигателем нового поколения. Но все не так просто.

После того, как от роторных двигателей отказался АВТОВАЗ, Mazda оставалась последним автопроизводителем в мире, работающим над развитием этой технологии. Впрочем, после прекращения производства купе RX-8 и из ее модельного ряда исчезли машины с роторными моторами.

Но в Mazda продолжали работать над роторным двигателем. В Сети всплывали многочисленные патенты, в интернете появлялись различные слухи, а после дебюта великолепного концепта Mazda RX-Vision сомнений в том, что вскоре у японцев вновь появится роторное купе, почти не осталось. Да, пусть оно будет мелкосерийным и очень дорогим! Не важно. Но реалии оказались куда более прозаичными, чем RX-Vision, и разочарующими для всех фанатов марки.

Mazda официально сообщила о том, что с 2020 года будет устанавливать в свои модели роторный двигатель нового поколения. Но… речь идет об электромобилях, где ДВС станет выполнять роль range extender на электромобилях. Но и этого японцам мало, роторный двигатель сможет питаться не бензином, а сжиженным газом, чтобы даже при его работе машина оставалась максимально экологичной. Например, у BMW i3 range extender представляет собой бензиновый двигатель малого объема. Такие моторы начинают работать, когда батареи практически полностью разряжены. Они не приводят машину в движение, а работают в качестве генератора, подзаряжая аккумуляторы.

Свой первый электромобиль Mazda намерена представить в 2020 году. Вероятнее всего, произойдет это перед Олимпиадой в Токио: все японские автопроизводители готовят новые экологичные и технологичные модели к этому событию.

Согласно утвержденной стратегии Sustainable Zoom-Zoom 2030, через десять лет Mazda полностью откажется от обычных двигателей внутреннего сгорания. Около 95% всех выпускаемых автомобилей будут гибридными с той или иной формой электрификации, еще 5% составят электромобили.

Недавно Mazda CX-5 получила мощный мотор, который дебютировал на большом кроссовере CX-9.

В начале сентября в России был открыт моторный завод Mazda. Двигатели с него будут поставляться в том числе и на японский завод компании.

Фото: Mazda