Во Владивостоке запустили завод по производству двигателей Mazda. Были Путин и Синдзо Абэ

Президент Российской Федерации и премьер-министр Японии приняли участие в значимом для обеих стран торжестве.

Завод по выпуску двигателей открылся на территории предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Он рассчитан на производство 50 тыс. единиц в год и специализируется на бензиновых четырехцилиндровых двигателях Mazda Sky Activ-G экостандарта Евро-5.

Завод начали строить еще осенью 2017 года, после того как предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получило статус резидента ТОР «Надеждинская».

Завод раскинулся на 12 600 кв. м: здесь есть цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Монтажом оборудования сообща занимались российские и японские специалисты.

Трудится на предприятии, в основном, молодежь, похвастал генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов. Средний возраст работников — 23 года, а самый любимый «инструмент» у них — телефон. Поэтому на предприятии создали чат «цифровой кайдзен», где они могут общаться и обмениваться предложениями.

Завод будет развиваться как одна из международных производственных площадок. Таким образом японские коллеги не только признали инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность российской площадки, но включили этот проект в цепочку международного концерна. В перспективе предусмотрен и экспорт выпущенных во Владивостоке двигателей на заводы компании в Японии.

Владимир Путин и Синдзо Абэ расписались на первом выпущенном на новой площадке двигателе. Стоит отметить, что премьер-министр Японии приехал в Россию для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а начал свой визит с торжества по случаю запуска нового предприятия.

Фото: Sollers и Валерий Шарифулин/ТАСС