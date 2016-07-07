Mazda CX-5 получит очень мощный мотор

Обновленный кроссовер Mazda CX-5 будет оснащаться 254-сильным двигателем и получит другие весьма существенные доработки.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Mazda CX-5
Mazda CX-5

В социальные сети попала документация компании Mazda, направляемая североамериканским дилерам. В ней говорится о новом варианте комплектации кроссовера Mazda CX-5.

Предполагается, что автомобиль станет существенно мощнее. На некоторые авторынки он будет поставляться с 254-сильным бензиновым турбированным двигателем семейства Skyactiv-G, работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом. Если более мощная версия кроссовера CX-5 будет продаваться и в России, то у нас она получит 231 л.с., как и другие модели марки — Mazda 6 и кроссовер Mazda CX-9, оснащаемые этим cлегка дефорсированным в угоду ставкам налогообложения мотором. Сегодня автомобиль Mazda CX-5 в России продается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 150-сильным объемом 2 литра и 194-сильным 2,5-литровым.

Вторым существенным нововведением станет оснащение обновленного кроссовера Mazda CX-5 технологией G-Vectoring Control (GVC), которая управляет тягой двигателя и тормозной системой, ориентируясь на угол поворота руля. Принцип работы системы прост: при входе в поворот тяга мотора ослабевает ровно настолько, чтобы нагрузить поворачивающие передние колеса и не дать им сорваться в занос, затем тяга выравнивается ради одинаковой нагрузки на обе оси, после чего, на выходе из поворота, тяга двигателя увеличивается для того, чтобы нагрузить склонные в этот момент к заносу задние колеса.

Также в документации для дилеров указано, что мультимедийные комплексы обновленных СХ-5 обзавелись поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

В Северной Америке обновленные кроссоверы поступят в продажу уже этой осенью. Когда новые версии Мазды CX-5 доедут до нашей страны, неизвестно.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda CX-5 (6)

Mazda 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежность

Недостатки:

Не выявлено

Комментарий:

За пять лет проехал на CX-5 135 000 км. Эксплуатация — Москва, Подмосковье, поездки на юг. Никаких нареканий к машине нет. Делаю регулярные ТО каждые 15 000 км, между ними для успокоения меняю масло еще раз. Нет у меня доверия ни нашему маслу, ни бензину, да и в пробках много стою на холостых. Вн...

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