Автомобили Lada оснастят беспилотными технологиями: проект на этапе тестирования

Президент АВТОВАЗа Соколов: в новые Lada внедрят беспилотные технологии

Специалисты отечественного производителя АВТОВАЗ совместно с разработчиками из научного центра в области автомобилестроения НАМИ работают над беспилотными технологиями, применение которых планируется в новых автомобилях Lada классов C и D. Об этом СМИ рассказал глава концерна Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

«Действительно, мы работаем над этим, и работаем как совместно с НАМИ, так и обсуждаем, прорабатываем эти вопросы и с другими компаниями. Хотя, конечно, НАМИ – наш акционер, поэтому мы сориентированы в первую очередь на внутригрупповую работу», – подчеркнул президент компании.

Отмечается, что планы применения беспилотных технологий согласуются с планами создания АВТОВАЗом автомобилей и платформ более высоких классов C и D. При их производстве применяются системы ADAS, и такой процесс экономически очень эффективен.

«И там мы уже, естественно, при принятии решения о выходе в эти классы. А у нас такая инвариантность есть в соответствии со стратегией развития до 2030 года, утвержденной советом директоров. И вот там, конечно, элементы этих систем будут применяться в большем и большем объеме», — уточнил глава концерна.

О тестировании НАМИ беспилотных технологий на дорогах общего пользования и полигонах с использованием автомобилей Lada Vesta ранее рассказывал исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам НАМИ Денис Ендачев.

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Источник: tass.ru